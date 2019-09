Misi Emery Hapus Rekor Buruk 13 Tahun di Old Trafford

ARSENAL akan bertamu ke markas Manchester United, Old Trafford dalam lanjutan Liga Inggris, Selasa (1/10) dini hari. Pelatih Arsenal Unai Emery datang dengan membawa misi memecahkan rekor buruk tidak pernah menang di Old Trafford selama 13 tahun terakhir.

Melawan Manchester United di Old Trafford memang bukan laga yang mudah bagi Arsenal. The Gunners kerap pulang dengan kecewa usai bermain di Theatre of Dreams tersebut.

Arsenal tercatat tanpa kemenangan di 12 pertandingan terakhir saat bertamu di Old Trafford. Terakhir, Arsenal menang di Old Trafford di Liga Inggris pada 17 September 2006 melalui gol Emmanuel Adebayor. Saat itu, Ole Gunnar Solksjaer masih berstatus sebagai pemain Setan Meran dan tampil pada babak kedua.

Baca juga: Meski belum Menjanjikan, Hazard Dapat Dukungan dari Zidane

Misi tersebut menemui tantangan ketika Arsenal datang dengan masalah lini pertahanan dengan hanya mencatatkan sekali clean sheet dari 11 pertandingan liga terakhir. Kehadiran David Luiz belum efektif menambal lubang di lini pertahanan yang ditinggalkan Laurent Koscielny.

Namun, Arsenal berpeluang untuk memupus rekor buruk di Old Trafford. The Gunners akan berharap pada ketajaman penyerang andalan mereka Pierre-Emerick Aubameyang. Pemain asal Gabon itu telah mencetak 6 gol di 6 pertandingan Liga Inggris.

Arsitek Arsenal Unai Emery mengatakan anak asuhnya sudah tidak sabar untuk bermain melawan musuh bebuyutan di Liga Inggris tersebut.

"Kami sangat ingin bermain baik pada pertandingan ini. Kami telah menyiapkannya dengan baik. Pemain sangat berharap dapat bermain besok. Kami tahu kami memiliki peluang besar untuk mendapatkan tiga poin," kata Emery, dilansir Skysports.

Sementara itu, tuan rumah Manchester United tidak berada dalam kondisi terbaik. Setan Merah, julukan Manchester United kehilangan andalan di lini serang, yaitu Marcus Rashford dan Anthony Martial yang dibekap cedera.

Praktis di lini serang tinggal menyisakan pemain jebolan akademi Mason Greenwood dan rekrutan anyar Daniel James yang telah mencetak tiga gol di Liga Inggris.

Sedangkan, gelandang Paul Pogba diragukan tampil, karena menderita cedera ankle saat melawan Rochdale di EFL Cup pekan lalu.

Namun, Setan Merah sedikit mendapat kabar baik dari Luke Shaw. Pelatih Manchester United mengatakan Luke berpeluang tampil pada duel klasik besok.

Meski tampil dengan skuad yang rapuh, Ole menabur rasa optimistis saat berhadapan dengan The Gunners. Rentetan hasil negatif di Liga Inggris harus segera dipupus dengan kemenangan penting melawan Arsenal.

"Kamu tetap bermain dengan pemain yang kamu miliki dan kami sangat menantikan laga ini, tentu saja," kata Ole, dilansir dari situs resmi klub.(BBC/OL-8)