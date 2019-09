Onthel Terobosan Baru Pengiriman KJN Berbasis Sepeda Listrik

MENDUKUNG program pemerintah untuk menggalakkan transportasi berbasis listrik demi lingkungan lebih sehat, perusahaan jasa kurir PT Krida Jaringan Nusantara atau KJN memperkenalkan layanan baru berbasis sepeda listrik, Onthel atau On The Way Sepeda Elektrik.

Terobosan baru dari KJN ini juga sekaligus untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada mitra dan calon pelanggan.

"Peluncuran Onthel merupakan komitmen kami untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan yang disesuaikan dengan perkembangan moda transportasi," tutur Sunarto, Direktur Operasional KJN saat peluncuran Onthel di kawasan Sudirman Jakarta, Minggu (29/9).

Hadir pula dalam peluncuran Onthel ini, antara lain Corporate Secretary Alexander Raphael Hasibuan, Dirut KJN Dewi Prasetyaningsih dan Komisaris Independen KJN Dinan Ferdinan.

Sunarto menambahkan, Onthel ini sebagai bukti dari komitmen KJN yang telah 21 tahun melayani pengiriman dokumen berbagai jenis industri seperti Perbankan, Asuransi dan Operator Telekomunikasi.

Dengan tagline "Kami Jagonya Ngirim", KJN bertekad untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi mitra perusahaan.

"Onthel dapat dijadikan salah satu alternatif moda transportasi yang mampu memberikan dampak positif pada kurir karena lebih efesien dari sisi waktu dan biaya," tambah Sunarto.

Sebelum peluncuran, KJN sudah melakukan percobaan pengiriman dokumen dengan Onthel. Hasilnya terbukti lebih efektif dan efisien.

"Layanan baru Onthel ini terbukti mampu mengatasi kemacetan, ramah lingkungan, bebas polusi udara dan suara serta menyehatkan," timpal Corporate Secretary KJN, Alexander Raphael Hasibuan.

Sementara Dirut KJN Dewi Prasetyaningsih mengatakan, untuk sementara ini layanan Onthel masih terbatas di wilayah Jakarta, khususnya di daerah perkantoran seperti area bisnis Segitiga Emas Sudirman-Thamrin-kuningan dan beberapa area perumahan di DKI Jakarta.

Ke depan, dengan menggandeng perusahaan sepeda listrik, Selis, KJN akan menambah armada Onthel hingga 100 unit.

"Layanan Onthel yang berbasis sepeda listrik nantinya tidak hanya di Jakarta tetapi juga dikembangkan di kota-kota besar lainnya di seluruh Indonesia," kata Dewi.

Untuk lebih memaksimalkan pelayanan, KJN tengah mempersiapkan aplikasi online pelanggan. Jadi cukup dengan mengisi form di aplikasi, dokumen akan dijemput tim Onthel yang seterusnya mengirimkan ke tujuan. (RO/OL-7)