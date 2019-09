Disney dan Sony Capai Kata Sepakat, Spider-Man Tetap di MCU

SONY Pictures dan Disney akhirnya berdamai dengan kesepakatan baru bersama Marvel Cinematic Universe (MCU). Spider-Man melanjutkan ceritanya dalam film MCU yang akan dirilis 16 Juli 2021.

Dalam laporan Comic Book, mereka sepakat berbagi pendapatan kotor dari 5% menjadi 25% dari film. Disney memegang hak untuk urusan merchandise.

"Saya senang perjalanan Spider-Man di MCU akan berlanjut dan kami semua di Marvel Studios sangat senang kita bisa tetap bekerja sama untuk film ini," kata Kevin Feige, Bos MCU.

Beberapa pemain dari film sebelumnya seperti Tom Holland, Zendaya, Marissa Tomei, Jacob Battalon, dan Jon Favreau dikabarkan kembali menghiasi film Spider-Man selanjutnya.

Produser Amy Pascal dan Kevin Feige menemani Jon Watts di bangku sutradara.

Film Spider-Man di 2021 nanti bukan akhir perjalanan Tom Holland. Perjalanan Spider-Man tetap berlanjut bersama MCU dan Sony Pictures.

Spider-Man menjadi film keempat dari Marvel Cinematic Universe yang bakal dirilis 2021 bersama Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dan Thor: Love and Thunder. (Medcom/OL-2)