Andra and The Backbone Rilis Singel Song for You

ANDRA and The Backbone merilis singel terbaru berjudul Song For You. Grup musik yang dibentuk pada 2007 itu mencoba menjawab kerinduan para penggemar mereka dengan merilis karya baru.

Para Backboners, sebutan fans Andra and The Backbone, memang sudah banyak yang menantikan kedatangan karya-karya baru idola mereka dengan kerap menebar komentar akan kerinduan tersebut media sosial.

Band yang beranggotakan Andra Ramadhan, Dedy Lisan, dan Stevie Item itu resmi menyebarluaskan singel baru mereka beberapa pekan lalu di layanan musik streaming seperti iTunes, Spotify, dan Deezer.

Singel baru dengan gitar dan drum bertempo pelan ini disebut menjadi pembuka nafas baru karena memiliki makna tersirat yaitu sebagai persembahan untuk seseorang yang istimewa. Sosok istimewa tersebut mempunyai peran yang sangat menginspirasi di dalam hidup.

Sebelum lahirnya singel Song For You, Andra and The Backbone telah melahirkan kesuksesan album-album yang menghasilkan deretan hit singel seperti Sempurna yang sangat fenomenal pada saat itu.

Andra and The Backbone sempat merilis singel pada 2016 yakni Panah Takdir yang menjadi soundtrack film Remember The Flavor. Kemudian singel Deja Vu yang rilis pada 2018 lalu.

Proses rekaman singel Song For You dibantu Agung 'Gimbal' (drum), Bintang Indrianto (bass), Okky Maleh (keyboard/piano) dan Farie Thafar (backing vocal). Untuk tahap eksekusi dalam mixing dan mastering dipercayakan pada Stephan Santoso. (Medcom/OL-2)