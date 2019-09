Demokrat Keluarkan Panggilan Pengadilan Terhadap Pompeo

PARTAI Demokrat mengambil langkah agresif terkait penyelidikan pemakzulan Presiden AS Donald Trump, Jumat (27/9). Mereka memerintahkan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo untuk menyerahkan dokumen terkait Ukraina.

Selain itu, mereka juga menjadwalkan kesaksian Pompeo atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin AS. Tiga komite DPR AS memberi Pompeo waktu satu minggu untuk menerbitkan dokumen tersebut.

"Komite sedang menyelidiki sejauh mana Presiden Trump membahayakan keamanan nasional dengan menekan Ukraina untuk mengganggu Pemilu 2020 dan dengan menahan bantuan keamanan yang diberikan oleh Kongres untuk membantu Ukraina melawan agresi Rusia," kata mereka.

Para penyelidik kongres juga mengumumkan pemanggilan untuk jadwal wawancara dengan lima pejabat Departemen Luar Negeri AS, di antaranya Mantan Duta Besar AS untuk Ukraina Marie Yovanovitch, Wakil Asisten Sekretaris George Kent, Penasihat Departemen Luar Negeri AS T. Ulrich Brechbuhl, dan Duta Besar AS untuk Uni Eropa Gordon Sondland yang dimulai minggu depan.

Selain itu, utusan khusus AS untuk Ukraina Kurt Volker yang telah menyatakan pengunduran diri juga akan diwawancara. Sebelumnya, berdasarkan sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada AFP, Volker mengundurkan diri setelah diperintahkan untuk menjawab pertanyaan dalam penyelidikan pemakzulan. Berdasarkan pengaduan whistleblower Volker disebut bertemu pejabat senior Ukraina terkait permintaan Trump pada Zelensky.

Ketua DPR Nancy Pelosi menyatakan penyelidikan pemakzulan Trump akan bergerak cepat. Ia mengatakan bukti dari pengaduan pelapor terhadap tentang penyalahgunaan kekuasaan Trump dan upaya untuk menutup-nutupinya sangat jelas.

"Kejelasan tindakan presiden itu meyakinkan dan tidak memberi kami pilihan selain bergerak maju," tukas Pelosi.

Dalam serangkaian cicitan Trump di utas Twitternya, Trump tampak menyerang Partai Demokrat. Ia menuduh mereka pembohong dan whistleblower partisan, serta pemberitaan terkait pemakzulannya palsu. Sementara itu, dalam sebuah video pertemuan pribadi Trump yang bocor dengan para diplomat AS di New York Kamis (26/9), Trump menjelaskan tengah berjuang untuk keselamatannya.

"Kami sedang berperang. Orang-orang ini sakit," imbuh Trump dalam video yang diperoleh Bloomberg.

Kepala Komite Intelijen di DPR AS, Adam Schiff, mengatakan bahwa komite akan mengeluarkan lebih banyak panggilan pengadilan minggu depan dan akan melakukan pengarahan tertutup dengan Inspektur Jenderal Komunitas Intelijen, pejabat yang melakukan penyelidikan awal terhadap pengaduan pengaduan whistleblower.

"Kita harus menyempurnakan semua fakta untuk rakyat Amerika. Keseriusan masalah ini dan bahaya bagi negara kita mendesak tidak kurang," tutur Schiff, Jumat (27/9).

Dukungan publik untuk pemakzulan Trump meningkat setelah rilis pengaduan pembocor rahasia (whistleblower) pada hari Kamis, yang dilaporkan oleh seorang analis CIA yang pernah bekerja di Gedung Putih. Dokumen tersebut menuduh Trump menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam panggilan telepon 25 Juli untuk menyokong desas-desus pada mantan wakil presiden Joe Biden, unggulan Demokrat yang akan berhadapan dengan Trump pada Pemilu 2020.

Keluhan itu juga mengungkapkan bahwa para pejabat senior AS di Gedung Putih, berusaha menyembunyikan catatan panggilan itu dalam sistem komputer yang sangat aman, biasanya hanya digunakan untuk intelijen paling rahasia di negara itu. (AFP/OL-5)