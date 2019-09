Sertijab 3 Kapolda Bermasalah Berlangsung Senin mendatang

KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian merotasi sejumlah kapolda yang tengah menjadi sorotan publik dalam beberapa pekan ini. Mereka selanjutnya akan mengikuti serah terima jabatan (sertijab) pada Senin (30/9) mendatang.

Dari Surat Telegram Kapolri nomor ST/2569/IX/KEP/2019 tertanggal 27 September 2019, kapolda yang akan menjalin mutasi yaitu Kapolda Riau, Kapolda Sulawesi Tenggara, dan Kapolda Papua. Sertijab itu akan dilaksanakan di Ruang Rapat Utama (Rupattama) Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Terkait perihal itu, Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyebut mutasi tersebut untuk penyegaran promosi.

"Mutasi ini adalah hal yang alami dalam organisasi polri sebagai tour of duty and tour of area, penyegaran, promosi," kata Dedi dimintai keterangannya, Jumat (27/9)

"Dalam rangka meningkatkan performa kinerja organisasi menuju SDM unggul dan promoter," lanjutnya.

Berikut mutasi jabatan kapolda, yakni Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja dimutasi jadi Analisa Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri dan diganti oleh Irjen Paulus Waterpau.

Selanjutnya, Kapolda Riau Irjen Widodo Eko Prihastopo dimutasi jadi Pati Baintelkam dan Kapolda Riau digantikan oleh Irjen Agung Setya Imam Effendi.

Kemudian Kapolda Sultra Brigjen Iriyanto dimutasi jadi Irwil III Itwasum Polri dan Kapolda Sultra akan dijabat Brigjen Merdisyam. (Fer/A-5)