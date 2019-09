Hidup itu Manis, Rayakan dengan Jakarta Dessert Week

MANIS, begitulah yang tercipta dari hidangan penutup atau dessert. Sebagai penutup courses pada suatu set menu, hidangan ini sebenarnya sangat disukai setiap orang, meski di Indonesia dessert ini jarang disajikan langsung dalam menu makanannya.

"Biasanya kalau kita makan di restoran kan ada appetizer, main course, sama dessert. Selama ini, orang Indonesia lebih memilih memesan main course saja. Mereka biasanya nggak mau pesan dessert kalau harganya lebih mahal dari main course. Padahal, rasanya ngga kalah enak dan bisa bikin kenyang juga," kata Primo Risky, Founding Commite yang juga salah satu pemilik usaha Eskimomo pada preskon Kamis (26/9) di Nusa Gastronomy, Kemang, Jakarta.

Ia bersama 5 rekannya sesama praktisi dan penggiat dunia kuliner, mereka kini berinisiatif untuk mengajak warga Jakarta menghargai dessert dengan menggagas festival kuliner khusus dessert atau hidangan pencuci mulut bertajuk Jakarta Dessert Week (JDW) yang akan berlangsung 7 - 20 Oktober 2019.

Namun konsep yang diusung JDW ini berbeda dengan festival kuliner lainnya. JDW menghadirkan beberapa brand pada suatu tempat, melainkan berkonsep mirip event Jakarta Great Sale yang berlangsung di retoran yang memag telah bekerjasama.

Tujuan event ini tak lain memberikan platform bagi para pastry chef untuk menunjukkan karyanya, sekaligus membangun ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri dessert di Jakarta. "Kami ingin membantu membangun ekosistem yang kondusif untuk dessert industry skala gourmet di Jakarta. Pastry Chef adalah seniman dan kami menciptakan platform kreatif untuk membawa atensi ke karya-karya di luar rutinitas mereka di restoran,” ujar Co-Founder JDW, Gupta Sitorus, yang juga adalah praktisi branding dan marketing.

Saat ini JDW telah melakukan proses kuratorial pada sejumlah restoran hingga pastry shop yang dianggap memiliki narasi dessert yang baik dan memiliki dessert mengusung tema ‘retro’, merujuk kepada desain atau cita rasa dari masa lalu.

Nama restoran yang dipastikan ikut adalah NUSA Gastronomy, Social Affair Bakehouse, Delico, Es Krim Djowo, Namelaka, TWG Tea Salon & Boutique, BEAU Bakery, @buildTheCake_id, La Patisserie - Four Seasons Hotel Jakarta, La Moda Restaurant, Ada pula kobarasi antara Honest Spoon x Chef Yuda Bustara, Burgreens x @kelincitertidur, Makaron - Pullman Jakarta Indonesia x Ron Prasanto, Pipiltin Cocoa x Eskimomo, hingga Weekend Treats Pop-up by Cold Moo, in collaboration with Pastry Chef Nabila Yoestino of Mother Monster.

Yang menarik, akan ada pula sejumlah masterclass yang lebih mengedepankan experience events, nantinya pun bisa duduk bersama chef dan berdiskusi mengenai dessert yang didapatkan. (M-4)