TETO Gelar Seminar Limbah Plastik Laut dan Daur Ulang Ekonomi

TAIPEI Economic and Trade Office (TETO) di Indonesia bersama dengan Centre for South East Asian Studies (CSEAS) menyelenggarakan seminar Marine Plastic Litter and Circular Economy (Limbah Plastik Laut dan Ekonomi Daur Ulang).

Seminar ini ditujukan sebagai wadah tukar pikiran antara Taiwan dan Indonesia terkait kebijakan limbah plastik laut dan visi kerja sama dan pengembangan industri daur ulang.

"Limbah laut merupakan isu global dengan sumber polusi yang sangat rumit dan memiliki dampak yang signifikan," kata Deputy Representative TETO Peter Sha-Li Lan, dalam seminar Marine Plastic Litter and Circular Economy, di Ballroom Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (26/9).

Menurut Peter Sha-Li Lan, diperlukan sinergi kebijakan dan peraturan pemerintah berbagai negara untuk mengatasi masalah itu. "Mendorong kerja sama internasonal merupakan bagian penting, Taiwan telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam pemantauan lingkungan, pengolahan limbah, konservasi alam, hingga ekonomi daur ulang, " tuturnya. Ia berharap hasil seminar dapat memberi masukan untuk konferensi Our Ocean Conference ke-6 di Norwegia, 23-24 Oktober 2019. (Rif/H-3)