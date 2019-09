Honda Umumkan Tema dan Konsep di TMS 2019

HONDA Motor Co, Ltd, mengumumkan berbagai produk, model konsep, serta teknologi terbaru yang akan dipamerkan Honda pada 46th Tokyo Motor Show (TMS) 2019. Pameran tersebut akan berlangsung di Tokyo Big Sight, Jepang, pada 25 Oktober–4 November 2019.

Siaran pers PT Honda Prospect Motor (HPM) --agen pemegang merek mobil Honda-- menyebutkan konsep yang diusung booth Honda pada TMS 2019 menggambarkan filosofi 'Kegembiraan untuk mengembangkan potensi hidup' ('Joy of Expanding Life's Potential'). Hal itu diwujudkan melalui berbagai produk khusus dan pengalaman yang dirasakan pengunjung di booth Honda.

Salah satu fitur unggulan dari booth Honda pada tahun ini adalah sebuah layar portabel berukuran besar untuk menampilkan gambar dengan sensasi realistis serta memberikan pengunjung pengalaman visual dan aural mengenai berbagai produk dan layanan Honda.

Selain itu, booth Honda juga akan menghadirkan berbagai kegiatan interaktif yang dapat dinikmati seluruh keluarga, termasuk anak-anak.

Pada TMS 2019, Honda akan melakukan peluncuran global All New Honda Fit, serta peluncuran model All New Honda Accord yang dijadwalkan mulai dijual di Jepang pada awal 2020. Selain itu, Honda juga akan memamerkan model listrik Honda e untuk pertama kalinya di Jepang.

Display mobil di booth Honda juga mencakup sejumlah model produksi, termasuk New Honda Freed yang akan mendapat penyegaran dan akan dijual di Jepang pada Oktober 2019. Selain itu, Honda NSX yang merupakan model super sport andalan Honda, serta Honda N Series yang telah menjadi kendaraan mini terlaris di Jepang selama empat tahun berturut-turut.

Booth Honda di TMS juga akan menampilkan display khusus untuk memperingati 60 tahun partisipasi Honda di ajang balap World Grand Prix. Antara lain, mobil balap Formula 1 RA272 (1965 FIA Formula One EGP Mexican GP Champion), McLaren Honda MP4/4 (1988 FIA Formula One WGP Champion), RA106 (2006 FIA Formula One Hungarian GP Champion), Scuderia Toro Rosso STR 13, dan Aston Martin Red Bull Racing RB14 yang turun di ajang Formula 1 musim 2019. (S-1)