Pembangunan PLTU Batang Capai 83%

PENGERJAAN pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah, sudah mencapai 83% dari seluruh proses pembangunan. Hal itu, dinilai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Semua sudah 83% tinggal yang kecil-kecil saja. Tinggal pekerjaan-pekerjaan kecil, tadi fotonya dikasih liat (dalam rapat). Tinggal pipa-pipa kecil gitu aja," ungkap Sekretaris Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Munir Ahmad usai melakukan rapat koordinasi di gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis (26/9).

Proyek tersebut, kata dia, akan selesai pada Juni 2020 mendatang. PLTU berkapasitas 2.000 megawatt itu merupakan bagian dari program pemerintah dalam memberi penerangan 35.000 megawatt.

Munir menambahkan, untuk PLTU Batang tidak akan mengalami perubahan target. Sebab, saat ini pemerintah tengah fokus soal pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dari proyek itu.

"Tidak ada perubahan target, hanya meyakinkan saja bahwa target itu berjalan sesuai," ungkapnya.

Diketahui, pembangunan proyek PLTU Batang itu membutuhkan dana sebesar 4,2 miliar dolar AS. PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) yang didirikan oleh Electric Power Development Co Ltd, PT Adaro Power dan Itochu Coroporation menjadi operator pembangunan proyek tersebut. (OL-7)