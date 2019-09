Top 100 Billboard Indonesia Petakan Lagu Terpopuler

Billboard Indonesia pada Rabu (25/9), merilis edisi perdana daftar 100 lagu populer musisi Indonesia. Daftar Top 100 ini akan diperbarui di tiap pekannya pada hari Rabu.

Metode penentuan ranking, menurut COO Billboard Indonesia Aldo Sianturi, melalui tabulasi data dari platform streaming musik, streaming video, pemutaran di radio, dan pemutaran di tempat-tempat karaoke. Dari keempat komponen itu, sumber dari streaming mendapatkan proporsi paling besar.

"Dimulai dengan versi umum, seiring waktu nanti akan dikaji dengan merilis chart per genre," jelas Aldo saat konferensi pers perilisan Top 100 Billboard Indonesia Weekly, di Ocha Bella, Jakarta Pusat, Rabu (25/9).

Tangga lagu ini tidak hanya diisi lagu-lagu terkini, tapi juga era sebelumnya, seperti era 80-an dan 90-an. Lagu-lagu milik milik sang legenda Chrisye pun mengisi tangga lagu itu.

Sayangnya Billboard Indonesia membatasi lagu yang bisa masuk ialah lagu-lagu berbahasa Indonesia, atau menyematkan bahasa Indonesia dalam liriknya meski minor. Sementara, lagu musisi Indonesia yang menggunakan bahasa asing, tidak diikutsertakan. Padahal beberapa musisi pendatang baru punya basis massa dan populer dengan karya-karyanya. Seperti Pamungkas dengan I Love You But I'm Letting Go atau Sorry-nya.

Aldo beranggapan, berdasarkan data, dominasi lagu yang populer banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. Dominasi angka pencipta lagu lebih banyak dalam bahasa Indonesia. Kami juga mempelajari playlist di radio, sebelumnya. Dari 34 provinsi yang utama diputar ialah lagu dengan berbahasa Indonesia.

Kepala Bekraf, Triawan Munaf mengungkapkan Top 100 Billboard Indonesia yang bisa menjadi salah satu tolak ukur kepopuleran karya, sekaligus mempopulerkan lagu Indonesia.

"Dulu kalau punya lagu baru, suka mampir di Aquarius Mahakam untuk lihat penjualan. Minimal ada sesuatu yang kita lihat sampai di mana lagu kita digemari. Pemerintah akan selalu mendukung kegiatan seperti ini agar ekosistem lengkap," ujarnya.

"Chart akan berguna berbagai macam pihak. Juga kalau ingat dan mempelajari UU Hak Cipta, menyebutkan karya cipta bisa dijadikan sebagai obyek fidusia yang bisa dijaminkan pemiliknya, bisa sebagai garansi. Justru dengan adanya chart ini bisa jadi valuasi masa lalunya dari seorang musisi," tambahnya.

Vokalis d'Masiv, Ryan Eki Pradipta menyatakan kemunculan pemeringkatan karya seperti ini menjadi acuan para musisi dalam berkarya. Dalam edisi perdana Top 100 Billboard Indonesia Weekly, Cinta Bukan Cinta milik Judika menduduki pucuk peringkat. Disusul pada urutan kedua dan ketiga milik Andmesh melalui lagu Hanya Rindu dan Cinta Luar Biasa. Penyanyi pendatang baru Sal Priadi yang berduet dengan Nadin Amizah pun berhasil masuk 10 besar, dengan membawa Amin Paling Serius ada di urutan ketujuh. (M-3)

