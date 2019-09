All New Ertiga Tunggangan Aman, Mewah, Irit, dan Nyaman

All New Ertiga menjadi pilihan tepat bagi yang mendewa-dewakan kenyamanan. Selain itu, MPV andalan Suzuki itu juga aman, mewah, dan irit.

ALL New Ertiga pertama kali diperkenalkan di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018. Produk unggulan PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) itu terus berbenah diri untuk memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen, salah satunya dengan menyematkan sejumlah fitur baru.

MPV andalan Suzuki ini tampil makin progresif setelah dilakukan penyegaran pada beberapa fitur. Untuk eksterior, saat ini tipe GL sudah memiliki fog lamp, sama seperti pada tipe tertinggi GX. Sementara itu, tipe GX dibekali new alloy wheels 2 tone black polished.

Tipe GX kian premium berkat desain dashboard yang dilengkapi head unit touch screen audio untuk memudahkan pengoperasian. Kenyamanan ditingkatkan dengan fitur AC auto climate lengkap dengan heater.

Tipe GX juga sudah dilengkapi rear defogger untuk menghilangkan embun di kaca belakang saat hujan deras. Selain itu, terdapat pula tambahan wiring harness untuk memudahkan ketika pengguna ingin menambahkan fitur kamera belakang.

All New Ertiga menjadi pilihan tepat bagi yang mendewa-dewakan kenyamanan. Ini sesuai dengan klaim dari SIS yang terus mendengungkan faktor kenyamanan, di samping efisiensi bahan bakar lewat konsep AMIN (aman, mewah, irit, dan nyaman) yang diusungnya.

Handling dan karakter pengemudiannya juga cukup ideal dan sangat mudah diadaptasi pengemudi yang baru pertama kali mengemudikan kendaraan ini sehingga pengemudi tidak mudah lelah saat berkendara cukup lama.

Nyaman dan irit

Konsep itu juga dibuktikan saat SIS mengajak sejumlah jurnalis melakukan road trip dari Jakarta ke Cirebon dalam kegiatan All New Ertiga Tripventure dengan menempuh total jarak sekitar 180 km pada 28 Agustus lalu.

Kendaraan yang dibanderol mulai Rp196 juta hingga Rp251,5 juta itu sangat nyaman untuk penumpang. Sementara itu, bagi pengemudi, mesin K15B memiliki kemampuan yang pas didukung perpindahan giginya yang sangat halus mendekati kehalusan transmisi jenis CVT.

Mesin kapasitas 1.5 liter bertenaga 104,7 PS pada 6.000 rpm dengan torsi 138 nm pada 4.400 rpm itu mampu melayani saat All New Ertiga diajak menerobos kepadatan lalu lintas maupun saat dipacu untuk mendahului kendaraan yang berjalan 'nanggung' di depan.

Saat diajak berlari santai untuk mengejar efisiensi dalam kondisi lalu lintas yang beragam dengan pengendaraan normal, Low MPV ini bisa membukukan jarak 20 km/liter. Bahkan, dalam adu irit yang disisipkan di acara itu ada yang mampu meraih 29,34 km/liter dengan transmisi otomatis dan 33,45 liter untuk transmisi manual.

"Sebagai salah satu mobil andalan Suzuki, All New Ertiga menjadi kendaraan tepercaya untuk menemani perjalanan keluarga Indonesia dalam berbagai aktivitas. Pada kegiatan ini kami juga mendukung program pemerintah dalam meningkatkan efisiensi bahan bakar lewat eco driving," ungkap 4W Marketing Director SIS, Donny Saputra.

All New Ertiga, menurut Donny, saat ini menjadi salah satu tulang punggung penjualan Suzuki di Indonesia. Oleh karena itu, pabrik baru Suzuki di Cikarang saat ini hanya fokus memproduksi All New Ertiga.

Selain untuk konsumsi pasar lokal, All New Ertiga juga diekspor ke sejumlah negara dan menjadi produk ekspor utama dari beberapa model yang diekspor Suzuki Indonesia. All New Ertiga diekspor baik secara utuh (CBU/completely built up) maupun secara terurai (CKD/completely knocked down). (S-2)