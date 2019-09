56 Tahun IPB University, Tak Lelah Ukir Prestasi

INSTITUT Pertanian Bogor (IPB) yang di awal bulan ini bertransformasi menjadi IPB University telah menginjak usia 56 tahun. Tahun ini juga menjadi tahun prestasi bagi IPB.

Hal itu diungkapkan rektor IPB University Arif Satria saat berpidato di hadapan wisudawan tahap 1 tahun akademik 2019/2020 di Gedung Grha Widya Wisuda (GWW), Kampus Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/9).

"Alhamdulillah tahun ini tahun prestasi IPB,"katanya.

Arif mengungkapkan, prestasi yang diraih IPB tahun ini ialah masuk dalam daftar 100 perguruan tinggi terbaik dunia di bidang agrikultur dan kehutanan.

"IPB satu- satunya perguruan tinggi Indonesia yang masuk 100 besar di dunia sesuai dengan bidangnya. Bidang kita adalah agrikultur dan kita nomor 74 di dunia pada tahun ini,"katanya.

Di tingkat Asia, dalam daftar yang dirilis oleh QS World University Rankings itu, IPB berada di peringkat 12. IPB juga tercatat masuk dalam daftar 40 besar The Most Sustainable University in the World versi Green Metric,

Prestasi yang diukitr di dunia internasional, juga diikuti prestasi di dalam negeri. IPB tercatat berada di peringkat ketiga perguruan tinggi terbaik di Indonesia setelah Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gdjah Mada (UGM).

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), IPB juga mendapatkan rapor terbaik

"Alhamdulillah minggu lalu kita dapat penghargaan Sinta Award, Science and Technology Award. Kita peringkat satu paten terbanyak. Kita juga jadi gold winner pelayanan informasi publik terinovatif Anugrah Humas Indonesia 2019,"bebernya.

Prestasi lainnya, IPB mendapat posisi terbaik untuk web dan mendapat penghargaan Anugrah Iptek Widya Padi 2019. Kemudian juga mendapatkan penghargaan science techno park terbaik 2019 di Indonesia dengan menempati peringkat satu.

"Kita juga mendapatkan penghargaan satu -atunya perguruan tinggi yang paling informatif. Penghargaan itu dari Wakil Presiden Jusuf Kalla,"katanya.

Di bidang penelitian, IPB mendapatkan penghargaan sebagai Mitra Peneliti Terbaik kategori Perguruan Tinggi Negeri.

IPB pun memborong penghargaan dosen berprestasi pada 2019, mahasiswa berprestasi juara 1 dari IPB tingkat nasional untuk diploma dan juara dua untuk jenjang S1 (strata 1).

"Pinmas adalah ajang bergengsi. Tahun lalu IPB ranking 12. Dengan ranking 12 itu kita bersyukur. Karena kita berdoa dan bekerja keras dan berhasil naik ke angka dua,"katanya.

Staf Ahli Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi bidang Infrastruktur Hari Purwanto mengatakan, IPB University merupakan perguruan tinggi berkelas di bidang agrikultur.

Kemenristekdikti, lanjut Hari, juga merasa bangga dengan capaian yang diraih oleh IPB University.

"Kita punya 11 PTNBH yang digadang-gadang 11 ini menjadi pemain atas kelas dunia. IPB salah satu pemain 500 besar yang ke empat setelah tahun ini masih UI, ITB dan UGM,"katanya.

Hari menyebutkan banyak prestasi dan karya IPB dalam melaksanakan tugas fungsinya. Bahkan melampaui panggilannya.

"Kemenristekdikti bangga dan selalu memberikan dukungan penuh pada IPB dengan branding baru IPB University dan slogan mengejutkan innovation for the nation. Selamat kepada IPB telah banyak panen raya prestasi,"pungkasnya. (OL-7)