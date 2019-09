Taylor Swift Batal Tampil di Acara Pacuan Kuda

PENYANYI asal Amerika Serikat, Taylor Swift, dikabarkan batal manggung dalam agenda Australia's Melbourne Cup. Australia's Melbourne Cup merupakan salah satu acara pacuan kuda terkemuka di Australia. Mulanya, Swift akan tampil dengan memainkan dua lagu dari album barunya, Lover, di Melbourne Cup pada 5 November mendatang.

Rencana tersebut membuat Swift mendapat sindiran dari Coalition for the Protection of Racehorses and PETA, organisasi aktivis hewan. Mereka bahkan mengumpulkan petisi daring untuk mendesak Swift membatalkan jadwal manggungnya.

"Jika Taylor Swift peduli tehadap binatang lain, seperti dia peduli dengan kucing, dia pasti akan membatalkan penampilannya," kata petisi aktivis hewan, seperti diberitakan NME.

"Kuda dibunuh untuk keuntungan perjudian dan hiburan. Swift harus membatalkan acaranya dan membuat pernyataan kuat bahwa pelecehan hewan tidak dapat diterima," tulis petisi itu.

Sementara itu, kepala eksekutif Victoria Racing Club, Neil Wilson, menolak jika pembatalan itu dikarenakan Swift mendapat tekanan. Katanya, Swift gagal tampil karena jadwalnya bentrok. "Hanya masalah penjadwalan dengan promo Asia," ungkap Wilson. (Ant/H-3)