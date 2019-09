Tanzania Apresiasi Pemerintah RI

MENTERI Industri dan Perdagangan Tanzania, Innocent Bashungwa, memuji keberhasilan pembangunan dan posisi penting Indonesia dalam kancah dunia internasional.

"Sejak reformasi, Indonesia telah menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan proses demokrasi yang telah mendewasa. Lebih jauh, Indonesia telah menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia serta menjadi anggota G-20, setara dengan negara-negara maju lainnya," kata Bashungwa dalam perayaan HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia di Wisma RI, Dar es Salaam, Tanzania, Jumat (20/9).

Acara ini dihadiri oleh Dubes RI untuk Tanzania, Burundi, Rwanda, dan Uni Comoros, yaitu Ratlan Pardede dan sekitar 200 orang dari komunitas diplomatik, pejabat pemerintah, pengusaha, dan komunitas Indonesia di Tanzania.

Ikut hadir Phillip Mangula, Wakil Ketua Chama Cha Mapinduzi (partai politik utama di Tanzania), serta Ramadhani Kitwana Dau selaku Duta Besar Tanzania untuk Indonesia.

Duta Besar Ratlan Pardede saat itu memaparkan capaian-capaian signifikan dalam kerja sama bilateral Indonesia dan Tanzania, termasuk sejumlah kesepakatan bisnis yang dicapai dalam Indonesia Africa Infrastructure Dialogue.

Dalam IAID, Indonesia dan Afrika telah mencapai kesepakatan business deals dengan negara-negara Afrika senilai US$22 juta, yakni 4 di antaranya berasal dari Tanzania, yaitu pembangunan Port Liquid Terminaldi Zanzibar, pabrik distilasi minyak daun cengkeh, dan kerja sama perdagangan produk farmasi serta investasi pembangunan pabrik sabun dan body lotion di Dar es Salaam.

Resepsi diplomatik tersebut juga dimeriahkan dengan serangkaian pertunjukan budaya Indonesia oleh komunitas WNI dan Friend of Indonesia yang memperlihatkan kebinekaan Indonesia dan juga turut memasukkan unsur kebudayaan lokal, yaitu memainkan lagu Can't Help Falling In Love dalam bahasa Swahili yang diiringi dengan instrumen angklung, tari Tortor Sopisik dari Sumatra Utara, Tari Enggang dari Kalimantan, serta kemeriahan parade baju berbagai daerah Indonesia yang diiringi dengan lagu-lagu daerah dan video pariwisata sebagai penutup. (RO/X-11)