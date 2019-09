Kondisi Pencernaan Berpengaruh pada Tumbuh Kembang Anak

UNTUK memenuhi kebutuhan gizi anak, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan pencernaannya dalam kondisi sehat. Pencernaan yang sehat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Dokter spesialis anak Dr. dr. Ariani Dewi Widodo, Sp.A(K) mengatakan,“Kesehatan saluran cerna mendukung tumbuh kembang anak agar optimal. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memastikan makanan yang dikonsumsi bergizi seimbang dan mengandung probiotik agar membantu nutrisi dapat terserap dengan lebih baik."

"Di antara sekian banyak probiotik, Lactobacillus reuteri merupakan salah satu jenis yang telah teruji secara klinis aman dan bermanfaat bagi tubuh. Pemberian probiotik dapat dilakukan melalui susu atau makanan yang difermentasi seperti tempe dan yoghurt,” kata Ariani Dewi Widodo pada workshop bertema 'Grow Happy Parenting' yang digelar Nestlé Lactogrow di Jakarta, Rabu (25/9).

Tak hanya memastikan asupan nutrisi, psikolog Elizabeth Santosa, M.Psi, Psi, SFP, ACC orang tua juga harus memperhatikan kematangan emosi anak.

“Kematangan emosi dan kebahagiaan anak dapat dibantu dengan mempraktekkan perilaku positif, misalnya dengan mengajarkan kebiasaan bersyukur," kata Elizabeth.

"Anak yang pintar bersyukur akan tumbuh menjadi sosok yang optimis, berempati tinggi, dan lebih bahagia. Orang tua juga sebaiknya rutin menghabiskan waktu dengan anak, misalnya berolahraga bersama, karena membiasakan gaya hidup aktif dapat meningkatkan kesehatan psikologis dan fisik,” tambah Elizabeth.

Brand Executive Nestlé Lactogrow, Pramudita Sarastri mengatakan, “Setelah tahun lalu kita bersama-sama memahami pentingnya kebahagiaan keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak, tahun ini, Nestlé Lactogrow mengajak orang tua untuk mendukung anak tumbuh bahagia.

Selain dengan konsisten menghadirkan workshop untuk berbagi ilmu pola asuh yang baik dengan melibatkan para pakar, Nestlé Lactogrow juga turut mendukung tumbuh kembang anak Indonesia dengan menghadirkan susu yang diperkaya kalsium, 12 vitamin, minyak ikan, tujuh mineral dan omega 3 dan 6, serta mengandung probiotik Lactobacillus reuteri.

"Dengan menggelar rangkaian workshop Grow Happy Parenting: Happy from the Inside Out di delapan kota di Indonesia. Tema ini dipilih karena kami percaya, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, orang tua perlu memenuhi kebutuhan gizi dan membantu mengembangkan kematangan emosi anak,” tambahnya. (OL-09)