Paul McCartney Tepuk Tangan Saat BTS Menyanyikan Hey Jude

KETIKA boyband K-Pop papan atas BTS muncul di acara The Late Show with Stephen Colbert yang tayang di stasiun televisi Amerika Serikat pada 15 Mei lalu, membuat personel The Beatles, Paul McCartney kagum. Pada saat itu BTS sedang mempromosikan lagu terbarunya Boy with Luv. Di sela-sela wawancara, boyband yang beranggotakan 7 orang itu menyanyikan lagu Hey Jude milik The Beatles. BTS mengaku sebagai Beatlemania maka lagu-lagu The Beatles wajib didengarkan.

Wawancara pada 15 Mei 2019 itu diputar kembali oleh Stephen Colbert saat menjamu tamu The Late Show, Paul McCartney. Sebagai pencipta lagu Hey Jude, Paul kagum melihat BTS membawakan lagunya. Ia kemudian bertepuk tangan.

"Apa pendapatmu ketika musikmu bisa menembus bahasa dan wilayah negara berbeda. Apalagi mereka membawakan dengan bergaya seperti mau melompat dan mengawali lagunya dengan na..na..na..na," kata Stephen Colbert.

"Karena liriknya gampang na..na..na..na," jawab Paul McCartney sambil bercanda.

Penonton pun bertepuk tangan dan tertawa. (Soompi/OL-3)