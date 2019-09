PT Bank QNB Indonesia Resmikan Kantor Baru di Pusat Jakarta

QNB Group, institusi finansial asal Timur Tengah dan Afrika secara resmi membuka Kantor Pusat barunya, awal pekan ini di lantai 8 Revenue Tower, yang terletak di Senayan, Jakarta.

Acara peresmian Kantor Pusat ini dihadiri langsung oleh Acting Group CEO QNB Group Abdulla Mubarak Al-Khalifa. Peresmian Kantor Pusat kemudian ditutup dengan tur untuk melihat secara langsung fasilitas di kantor baru tersebut.

Pemindahan Kantor Pusat ke lokasi yang lebih sentral ini sejalan dengan rencana QNB untuk terus memperkuat posisi Bank di dalam industri perbankan Indonesia, serta menjadi bagian dari rencana Bank untuk memperluas jaringan dengan para nasabah dan mitra.

CEO PT Bank QNB Indonesia Stewart Hall menjelaskan, relokasi Kantor Pusat ini merupakan bagian dari rencana pihaknya untuk meningkatkan posisi di sektor keuangan Indonesia.

"Kami optimistis terhadap masa depan Indonesia dan melihat kesempatan besar disini. Kami berupaya untuk dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan Indonesia, sejalan dengan komitmen kami untuk terus memperkuat keberadaan di pasar Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis.

Baca juga : Pengamat: Suku Bunga BI masih Bisa Diturunkan Lagi

Menanggapi peresmian kantor baru ini, Al-Khalifa berharap kehadiran QNB di Indonesia dapat membuka jalan dan memperkuat relasi perdagangan “Timur-Barat” antara Indonesia, Timur Tengah dan Afrika.

"Yaitu engan memperluas layanan perantara dan peluang wirausaha di bidang investasi dan perdagangan melalui solusi perbankan korporasi kami,” jelas Al-Khalifa.

Di akhir Agustus lalu, PT Bank QNB Indonesia berhasil meraih peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Peringkat idAAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh PEFINDO dengan meninjau kemampuan serta kinerja PT Bank QNB Indonesia dalam memberikan komitmen kuat terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang perusahaan.

Peringkat idAAA yang didapat oleh Bank juga tidak lepas dari campur tangan serta dukungan penuh yang diberikan QNB Group.

Saat ini QNB Group telah beroperasi di lebih dari 31 negara di 3 benua. QNB Group telah dinobatkan sebagai Most Valuable Banking Brand di Timur Tengah dan Afrika dengan nilai 5 miliar dolar AS serta diakui sebagai bank terbesar di kawasan ini dengan modal Tier 1 sebesar 22,5 miliar dolar AS.

QNB Group juga berhasil menjadi salah satu 1.000 bank terbaik oleh The Banker Magazine dan menjadi lembaga keuangan asal Timur Tengah dan Afrika pertama yang masuk ke daftar tersebut. (RO/OL-7)