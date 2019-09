Yang Disayangkan dari Konser Stars of the West End

BERLANGSUNG di Double Three by Hilton, Jakarta Pusat, Senin (23/9), Stars of the West End membuka konser dengan We Will Rock You milik Queen. Setelah itu, keempat penyanyi dalam grup tersebut, yakni Mike Sterling, Shona Lindsay, Ross William Wild, dan Carole Stennett, silih berganti menyanyikan nomor-nomor andalan masing-masing.

Dari keempatnya, Media Indonesia, melihat jika Mike Sterling dan Carole Stennett tampil paling prima, baik solo maupun grup. Sterling, yang juga pernah memainkan sebagai Jean Valjean di opera Les Miserables, sangat apik membawakan Bring Him Home. Bahkan, rasanya Bring Him Home menjadi nomor yang paling menonjol dan meninggalkan kesan seusai konser.

Sterling membawa aura kenelangsaan Jean Valjean lewat nada yang ditembangkannya. Sementara Carole Stennett baik saat membawakan lagu-lagu dari musikal The Bodyguard dan The Tina Turner Musical konsisten tampil secara prima.

Sayangnya, penampilan Ross William Wild saat membawakan lagu-lagu milik Queen atau Michael Jackson kurang seprima kedua rekannya tersebut. Ia yang juga sempat mengisi pos vokal untuk band new wave 80-an Spandau Ballet lebih bisa dinikmati ketika membawakan dua nomor Million Dollar Quartet, Blue Suede Shoes dan Hound Dog-- merupakan sesi jam Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, dan Johnny Cash. Million Dollar Quartet kemudian juga menjadi suatu pertunjukkan musikal. Ross tampak kedodoran saat membawakan nomor-nomor milik Queen.

Di samping soal teknik penyanyi, konser malam itu juga terasa kurang maksimal karena tanpa iringan musik langsung. Konser musikal rock Stars of The West End yang diproduksi British Theatre Playhouse and Worldwide Entertainment menggunakan musik minus one.

Akibatnya, beberapa bagian konser terasa seperti sesi karaoke. Mudah-mudahan hal ini dapat menjadi pertimbangan perbaikan di konser di masa mendatang. (M-1)