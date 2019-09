Menjelajah Rasa Timur Tengah

BAGI anda pecinta makanan Timur tengah, jangan lewatkan kesempatan promo yang diselengarakan The Westin Jakarta. Mengusung tema Jelajahi Cita Rasa Timur Tengah yang Menyenangkan, hotel bagian Marriott International Inc ini mendatangkan chef tamu dari Al Bustan, The Ritz-Carlton Muscat, yakni Rabih El Yantany.

Menariknya selama promo yang berlangsung 20-27 September di Seasonal Tastes, para tamu bisa melihat langsung aksi chef dan timnya di stasiun memasak. Pasalnya restoran yang terletak di lantai 51 itu memiliki tujuh dapur yang interaktif.

"Terima kasih sudah datang untuk merayakan promosi cita rasa Timur Tengah. Kami menghadirkan banyak pengalaman untuk para tamu. Dalam pameran kali ini, kami mendatangkan chef dari Timur Tengah," ujar General Manager The Westin Jakarta, Arun Kumar, dalam upacara pembukaan, Jum'at (20/9).

Beberapa hidangan yang dipamerkan Chef Rabih selama promosi, yakni Chicken Shawarma, Lamb Ouzi, Seafood Tagine, sudut Mezzeh dan Umm Ali.

Chef Rabih El Yantany, seorang ahli masakan Timur Tengah. Perjalanan karier kulinernya dimulai sebagai 'Chef de Partie' di beberapa hotel bintang 5 kawasan Timur Tengah sejak 2000. Pada 2011, dia bergabung dengan The Ritz-Carlton Muscat sebagai sous chef. Chef Rabih juga mendapat penghargaan atas dedikasi dan pelayanan yang sangat baik.

Upacara pembukaan dihadiri Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Esam Abid Althagafi, Duta Besar Yordania untuk Indonesia, Abdallah Suliman Abdallah Abu Romman, dan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun. Upacara pembukaan dimeriahkan pertunjukkan Tarian Sufi dan musik Timur Tengah.

Untuk menikmati promosi makanan bercita rasa Timur Tengah, setiap tamu harus membayar Rp 388.000++ sampai Rp 488.000++ pada sesi makan siang, yakni pukul 12.00 WIB- 15.00 WIB. Pada sesi makan malam, dari pukul 18.00 hingga pukul 22.00, setiap tamu membayar Rp 418.000++ sampai Rp 488.000++. Harga yang dibayar mencakup minuman free flow, seperti air mineral, es teh manis, kopi, bir dan minuman ringan. (M-3)