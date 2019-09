Gandeng Gamer Surabaya, Telkom Luncurkan IndiHome Premium

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus berupaya memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi seluruh segmen pelanggannya. Kali ini, Telkom mempersembahkan IndiHome Paket Premium 200 Mbps dan 300 Mbps yang secara resmi diluncurkan dengan menggandeng komunitas gamer di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (23/9).

Direktur Consumer Service Telkom Siti Choiriana dalam acara re-launching IndiHome Paket Premium mengatakan, “Relaunching IndiHome Paket Premium 200 Mbps dan 300 Mbps hari ini (Senin/23/9) merupakan kelanjutan dari launching sebelumnya yang diadakan pertama kali di Sibolga. ini merupakan persembahan Telkom untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan konektivitas berkecepatan tinggi serta berbagai konten menarik dan berkualitas."

"Salah satu komunitas yang selalu membutuhkan internet super cepat adalah komunitas gamer, yang beberapa waktu belakangan berkembang sangat cepat dan tersebar tidak hanya di kota besar tetapi juga di daerah,” ujar Ana, sapaan akrbab Siti Choiriana.

Ia mencontohkan Surabaya merupakan salah satu kota dengan komunitas gamer terbanyak dan 'militan' selain Jakarta.

Re-launching IndiHome Paket Premium di Surabaya ini, menurut Ana, merupakan bagian dari komitmen Telkom dalam menciptakan masyarakat digital Indonesia dan demi mendukung pemerataan konektivitas sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ana menambahkan, IndiHome saat ini telah hadir hampir di seluruh nusantara termasuk wilayah 3T. Pada pekan lalu, layanan IndiHome resmi hadir di Kabupaten Baa, Rote Ndao disusul daerah lainnya di wilayah 3T, seperti Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Lewoleba.

Layanan IndiHome juga segera dapat dinikmati masyarakat di Kecamatan Jereweh di Kabupaten Sumbawa Besar, Kabupaten Ana Kalang (Sumba Tengah), Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa dan Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

“IndiHome berkomitmen menghadirkan layanan internet di 514 ibukota kabupaten kota (IKK) termasuk wilayah 3T. Ini merupakan wujud nyata kehadiran Telkom melalui IndiHome dalam mendukung pemerataan konektivitas dengan semangat #WujudkandariRumah," ujar Ana.

Sejak awal kehadirannya, IndiHome terus berkembang dan meningkatkan kualitas di segala aspek, baik infrastruktur, layanan maupun konten. Semoga IndiHome Paket Premium ini dapat meningkatkan kualitas pengalaman digital keluarga Indonesia,” papar Ana.

Hingga saat ini, IndiHome secara kontinyu memperluas dan memperkuat jaringannya hingga pulau terluar. Selain untuk mendukung pemerataan konektivitas, IndiHome Paket Premium ini juga merupakan upaya Telkom untuk mempertahankan posisi sebagai market leader di bisnis fixed broadband,” ujar Siti.

Sementara itu, terkait komitmen memberikan best experience kepada pelanggan, Siti menegaskan bahwa fokus IndiHome di tahun 2019 adalah mewujudkan ‘Best in Class Customer Experience’.

“Jadi jika ada calon pelanggan yang minta pasang baru, dalam satu hari layanan IndiHome sudah bisa dipasang, begitupun untuk gangguan akan diselesaikan dalam tiga jam,” jelasnya.

Selain internet kecepatan tinggi, IndiHome juga menawarkan 221 channels premium pilihan berkualitas High Definition (HD) dan Standard Definition (SD) dan terus bertambah, yang menjadikan IndiHome sebagai operator Pay TV dengan jumlah channel terlengkap dan HD terbanyak.

Selain itu, IndiHome dilengkapi fitur Over The Top (OTT) dengan menggandeng 5 mitra seperti Iflix, CATCHPLAY, HOOQ, Edukids, dan HBO GO, serta memiliki variasi konten inhouse, yaitu Ruang Trampil, Ruang Trampil HD, Usee Photo, Usee Prime, Usee Prime HD, idKU, idKU HD, Usee Today.

IndiHome juga menghadirkan teknologi Dolby Audio, yang mampu menyajikan tayangan dengan suara sangat jernih, detail dan terasa sangat nyata. Dolby Audio saat ini dapat dinikmati pada channel HBO HD (Ch.991), HBO Hits HD (Ch.992), HBO Signature HD (Ch.993), HBO Family HD (Ch.994), Cinemax HD (Ch.996) dan Warner HD (Ch.964), sehingga pelanggan IndiHome dapat merasakan sensasi menonton film layaknya di bioskop. Pelanggan dapat memilih IndiHome Paket Premium dan memperoleh informasi lengkapnya di aplikasi myIndiHome. (OL-09)