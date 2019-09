Indonesia Modification Expo (IMX) 2019 Janjikan Pesta Diskon

INDONESIA Modification Expo (IMX) 2019 yang akan digelar di Balai Kartini, Jakarta, 28-29 September mendatang, sudah sampai tahap akhir. Pameran modifikasi yang digelar National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) akan mengusung tema 'The Power of Collaboration'.

Menurut founder NMAA sekaligus IMX Project Director Andre Mulyadi, pameran ini bertujuan agar industri modifikasi Tanah Air tidak hanya menjadi ranah hiburan dan hobi semata namun juga menjadi ladang menjanjikan bagi pelaku di dalamnya.

"Kami akan berusaha melayani dan memberikan yang terbaik untuk para pengunjung IMX 2019. Antusias pengunjung yang ditunjukan dari presale ticket yang sudah habis terjual sejak beberapa minggu lalu dan makin banyaknya tenant merupakan bukti membanjirnya kepercayaan khalayak otomotif terhadap IMX. Hal itu membuat kami bersemangat menyajikan expo modifikasi tahun kedua ini menjadi yang terbaik," ujar Andre.

Andre berjanji pameran tahun ini akan diisi produk-produk berkualitas dan menarik. Pesertanya juga tidak hanya dari dalam negeri, beberapa brand luar negeri juga akan hadir.

Selain itu, para pemegang brand aftermarket tersebut tidak hanya menghadirkan lini produk terbaru, teknologi terkini, tapi juga memberikan berbagai diskon khusus dengan dukungan Tokopedia sebagai Exclusive E-Commerce Partner.

Di IMX 2019, pengunjung akan diberikan kemudahan dan keuntungan berbelanja melalui program cicilan 0% serta ratusan cashback voucher.

Penawaran menarik yang disajikan di antaranya oleh produk car cover BitelBlack berupa diskon sebesar 30% atau bonus seat cover untuk setiap pembelian selimut mobil.

Ada juga produk suspensi udara Air Pride yang memberikan voucher undian 1 unit sepeda motor bagi pengunjung untuk setiap pembelian air-sus.

Tidak ketinggalan kaca film V-Kool, V-Kool PPF (Pain Protection Film), dan produk perawatan kaca film Glass Fusion yang menawarkan diskon hingga 30%, mendapat cashback, dan banyak penawaran lainnya .

Produk perawatan kendaraan Turtle Wax juga memberi potongan harga 20% untuk paket Kinclong-nya, yang terdiri dari beberapa produk siap pakai untuk membersihkan mobil.

Diskon harga hingga 50% juga diberikan brand STP untuk beberapa produknya dan Lampu Autovision untuk beberapa jenis bohlam dan perangkat kelistrikan mobil lainnya.

Bagi yang ingin memodifikasi rem mobil kesayangannya, Speed Z menawarkan harga miring untuk produk big brake kit AP Racing.

Sementara Audio Pioneer memberi diskon untuk produk headunit terbarunya hingga Rp 1,25 juta!

Torsion Wheel, velg lokal pertama asal Indonesia yang juga hadir di IMX memberikan diskon 10% untuk produk-produknya.

Puluhan velg velg original dengan harga khusus juga disajikan di IMX 2019, sema produk tersebut sudah dikurasi terlebih dahulu oleh FWD dan Autodistro Jakarta.

Selain itu, IMX juga bakal kedatangan beberapa tokoh tuner, praktisi, dan pengamat modifikasi terkenal dari luar negeri yang beberapa di antaranya terlibat dalam kurasi mobil-mobil NMAA TOP 50 yang dipamerkan dan juga sebagai narasumber talk show.

Di antaranya adalah Samuel Du, editor in chief majalah Super Stret asal Amerika Serikat, tuner rumah modifikasi JDM Yard asal Australia Yonas Liu, tuner dari Rywire Motorsport Electronics Ryan 'Rywire Basseri', dan President merek kustom kulture Mooneyes asal Jepang Shige Suganuma.

"Mereka datang ke sini selain penasaran dengan IMX juga secara personal mendukung terselenggaranya expo modifikasi terbesar di Asia Tenggara ini," ucap Andre.

Yang tidak kalah menarik, pengunjung IMX 2019 juga berkesempatan mendapatkan Giveaway dan Supergiveaway.

Sedikitnya ada 11 slot Giveaway bernilai puluhan juta yang bisa didapat setiap harinya dan diundi hampir setiap jam. Puncaknya akan diundi di akhir acara yaitu Honda All New Brio 'Track Day' by Garasi Drift. (RO/OL-2)