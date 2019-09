Triniti Dinamik Raih 3 Property Awards

PT Triniti Dinamik, anak usaha Triniti Land, berhasil meraih tiga penghargaan Indonesia Property Awards yang diselenggarakan Propertyguru Indonesia.

Penghargaan best mid end condo development jatuh pada proyek Springwood Residence, yang digarap Triniti Dinamik. Proyek serupa juga berhasil meraih penghargaan best mid end condo interior design. Adapun proyek The Smith Office SOHO Residence dinobatkan sebagai best high end condo development.

"Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Triniti Dinamik berhasil mendapat tiga penghargaan. Ini menjadi bukti nyata kerja keras dari seluruh stakeholders, termasuk arsitek, desainer, kontraktor, vendor, dan para staf," ujar Presiden Direktur Triniti Dinamik, Samuel S Huang, kepada wartawan di sela-sela Property Awards 2019 di Jakarta, Kamis (19/9) malam.

Menurut Samuel, meski pasar properti kurang menguntungkan, setidaknya ada tiga faktor utama yang mendasari kesuksesan Triniti Dinamik, yaitu konsep pengembangan yang tepat dan jelas, lokasi yang strategis, dan harga terjangkau.

Dia memberi contoh The Springwood Residence yang dari awal memang dikonsep sebagai residensial di segmen mid-end. Dijual dengan harga terjangkau, yakni mulai Rp300 jutaan per unit di awal pemasaran, tapi dibangun dengan nuansa kemewahan.

Di kesempatan sama, anak usaha Modernland Realty Group meraih dua penghargaan di ajang Propertyguru Indonesia Property Awards 2019. Dua penghargaan itu diraih township Jakarta Garden City yang dikembangkan PT Mitra Sindo Sukses di Cakung, Jakarta Timur, yang meraih penghargaan sebagai best township masterplan design. Selain itu, Modern Cikande Industrial Estate yang dikembangkan PT Modern Industrial Estat di Cikande, Serang, Banten, meraih penghargaan sebagai best industrial estate development.

"Kami sangat bersyukur bisa kembali meraih penghargaan untuk kedua proyek yang dikembangkan oleh perseroan. Hal ini yang akan membuat kami lebih bersemangat dalam mengembangkan Jakarta Garden City dan Modern Cikande Industrial Estate sehingga dapat terus tumbuh, bersaing, dan berkembang di masa depan," ujar Wakil Direktur Utama PT Modernland Realty Tbk, LH Freddy Chan.

Indonesia Property Awards 2019 merupakan perayaan tahunan ke-5 untuk mengapresiasi kerja keras para pengembang properti Indonesia. Penghargaan ini ialah bagian dari program regional Property Guru Asia Property Awards yang dimulai sejak 2005.

Penghargaan yang terdiri atas 49 kategori yang pemenangnya akan mewakili Indonesia di final Asia Property Awards regional di Bangkok, Thailand, akhir November 2019. (Tes/S-1)