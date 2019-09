Ini Pesan Niluh Djelantik untuk Milenial yang Ingin Wirausaha

GENERASI Optimis (GO) Indonesia ingin mendorong generasi muda agar berani berwirausaha dengan menggelar diskusi publik 'GO Talk: Menjaga Keutuhan Bangsa dengan Gerakan Milenialpreneur' di Warung Pilem, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (21/9) malam.

Tidak tanggung-tanggung, GO Indonesia menargetkan 10.000 milenialpreneur lahir sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus mewujudkan visi Indonesia Maju 2030 yang menempatkan Indonesia sebagai 'Top 5' negara dengan ekonomi terkuat di dunia sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua Umum GO Indonesia bidang Perekonomian, Frans Meroga Panggabean.

"Jadi Indonesia Maju 2030 nanti bakal keren banget. Akan ada 10.000 milenialpreneur yang berbentuk startup digital sehingga berkontribusi membuat Indonesia memiliki total PDB US$3 triliun pada 2030. Jika minimal 1.000 dari mereka dapat menjelma menjadi unicorn, sangat mungkin Indonesia masuk 5 besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia," jelas Frans.

"Dan yang membuat semakin keren adalah 1.000 unicorn tersebut akan tetap menjadi milik anak bangsa karena berbentuk koperasi milenial. Bentuk koperasi akan melindungi para pencipta bisnis startup tersebut dari risiko diambilalih kepemilikannya oleh para pemodal besar. Koperasi sudah jelas berasaskan one man one vote tidak melihat dari berapa besar kontribusi modalnya," lanjut Frans yang lulusan MBA dari University of Grenoble, Prancis, ini.

Sementara Niluh Djelantik, seorang pengusaha internasional dan influencer yang juga menjadi narasumber dalam diskusi tersebut, mengatakan bahwa dalam memulai wirausaha jangan terlalu mengandalkan bantuan pemerintah.



"Jika karya kita bagus, pasti malah kita yang dicari untuk diberikan modal, bukan kita yang harus mencari," jelas Niluh memberi semangat pada generasi milenial yang hadir dalam GO Talk tersebut.

"Selama saya berwirausaha, tidak pernah saya meminta campur tangan pemerintah, baik dalam hal permodalan maupun pemasaran," tegas wanita asal Bali yang karyanya telah go internasional.

Di akhir acara dilakukan penandatanganan deklarasi Gerakan Nasional 10.000 Milenialpreneur yang akan siap ditularkan oleh GO Indonesia ke seluruh penjuru Nusantara.

Sekjen GO Indonesia, Horas Sinaga, mengaku sangat mengagumi testimoni dari Niluh Djelantik yang menunjukkan kepeduliannya dalam kemajuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Generasi Optimis Indonesia merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengangkat Niluh Djelantik menjadi pembantu beliau dalam kabinet 2019-2024," seru Horas.

Menurut Horas, GO Indonesia menilai Niluh sangat menguasai permasalahan sampai ke tingkat bawah dan sangat aktif mendampingi para pelaku UMKM untuk berkontribusi pada perekonomian nasional. (RO/OL-1)