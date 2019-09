Phoebe Waller-Bridge Borong Emmy Awards

FLEABAG , seri televisi drama komedi Britania Raya yang berlatar di London ini sukses memboyong penghargaan di Primetime Emmy Awards 71. Dan pada hari Minggu (22/9) malam, pencipta dan bintangnya Phoebe Waller-Bridge membawa pulang tiga gong yang belum pernah terjadi sebelumnya di Primetime Emmy Awards 71.

Dilansir dari Dailymail, aktris ini mengalahkan Julia Louis-Dreyfus dari Veep untuk memenangkan Outstanding Lead Actress dalam Seri Komedi, meskipun Dreyfus menjadi favorit untuk penghargaan tersebut.

Beberapa saat sebelumnya, Waller-Bridge telah meraup Emmy untuk Outstanding Writing untuk Seri Komedi dan pada akhir pertunjukan, ia menjadikannya hattrick ketika Fleabag dinamai Outstanding Comedy Series

"Aku gemetaran. Ya Tuhan. Saya baru menyadari jika menulis itu sangat, sangat sulit dan sangat menyakitkan. Tapi aku ingin mengatakan, jujur dari lubuk hatiku, bahwa alasan aku melakukannya adalah ini," kata Phoebe Waller-Bridge sambil menunjukan pialanya.

Dalam pidato penerimaannya itu ia pun sedikit menyindir bahwa seorang wanita yang kotor, pervy, pemarah pun bisa mencapai Emmy yang kemudian ia lanjutkan dengan ucapan terima kasih. "Saya merasa bertingkah sangat keras dan sangat menyakitkan. Terima kasih telah dinominasikan dengan aktris-aktris yang luar biasa ini yang telah saya tonton selama bertahun-tahun itu sangat berarti. Maksud saya dengan cara yang baik. Dan ini sangat berarti bagi saya. Terima kasih sekali lagi," lanjutnya.

Dalam kategori Aktris Terbaik di serial komedi, Phoebe berhasil menyingkirkan Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), lalu juara bertahan Julia Louis-Dreyfus (Veep), Christina Applegate (Dead to Me), Natasha Lyonne (Russian Doll) dan Catherine O’Hara (Schitt’s Creek).

Tak hanya itu, serial Fleabag ini pun membawa Harry Bradbeer meraih penghargaan Sutradara Terbaik. "Saya pikir untuk seorang sutradara, sesuatu seperti Fleabag hanya muncul sekali dalam hidup Anda," katanya, setelah mengumpulkan trofi. (M-4)