Game of Thrones Puncaki Piala Emmy

GAME of Thrones (GoT) tetap berjaya di Piala Emmy meski banyak kritik penggemar soal episode final yang tayang Mei lalu. Pada Piala Emmy 2019 yang berlangsung Senin (23/9) pagi atau Minggu (22/9) malam di the Microsoft Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat, GoT kembali memenangi kategori Drama Series, yang sekaligus menjadi penghargaan puncak perhelatan tersebut.

Kemenangan di Emmy ke-71 ini merupakan kali keempat di kategori yang sama. Sebelumnya, GoT yang selesai di musim kedelapan tersebut juga menang pada 2015, 2016, dan 2018.

Tahun ini mereka menang atas serial Pose, Bodyguard, Killing Eve, Succession, Better Call Saul, Ozark, dan This Is Us. Menerima penghargaan itu, penulis, para produser, sutradara, dan para bintang GoT naik ke panggung. Diantaranya adalah aktor Isaac Hempstead Wright, Peter Dinklage, Conleth Hill, Emilia Clarke, Iain Glen, Sophie Turner, Alfie Allen, Gwendoline Christie, Kit Harington, Nicolaj Coster-Waldau, dan juga Carice Van Houten. Acara Emmy itu pun menjadi reuni para pemain dan mengobati kerinduan penggemar akan kebersamaan mereka.



Sebelum memenangi kategori Drama Series, para pemain GoT sudah merayakan kemenangan untuk Peter Dinklage. Pemeran Tyrion Lannister juga untuk keempat kalinya menggondol piala kategori Aktor Pendukung Terbaik.

Tahun ini, Peter yang bersaing pula dengan sesama pemeran GoT, yakni Alfie Allen dan Nikolaj Coster-Waldau, memuji para rekannya di pidato kemenangannya. "Sepuluh tahun ini merupakan sepuluh tahun yang penuh keringat, namun juga sangat luar biasa, penuh dengan orang-orang paling berbakat dan sekaligus orang-orang yang paling lucu yang saya pernah beruntung bisa bekerjasama," tuturnya. (M-1)