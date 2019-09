Pertamina Innovation Raih Sejumlah Penghargaan di Istanbul

INDONESIA melalui Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (Innopa) kembali mengirimkan delegasi terbaiknya ke ajang kompetisi inovasi internasional ISIF 2019 di Istanbul, Turki.

Acara yang dilaksanakan pada 17-22 September itu diikuti sekitar 300 karya inovasi dari 25 negara di antaranya Rusia, Portugal, Malaysia, Rumania, Lebanon, Iran, Indonesia, Polandia, Tiongkok, Maroko, Inggris, dan tuan rumah Turki.

Istanbul International Invention Fair (ISIF) Turkey 2019 menjadi rangkaian acara pameran pesawat terbang terbesar yaitu Technofest, di mana kegiatan ini diselenggarakan oleh Turkish Patent and Trademark Office dan Ministry of Industry and Technology Republic of Turkey.

Sementara Indonesia diwakili oleh 8 tim dari berbagai institusi dan juga perusahaan. Empat tim di antaranya yaitu dari PT Pertamina (Persero). Pertamina, dengan nama tim 'Pertamina Innovation' membawa karya inovasi yang sudah diaplikasikan di berbagai anak perusahaannya untuk diperkenalkan ke ISIF 2019.

"Ajang ini sangat tepat bagi para inovator Indonesia karena selalu dihadiri sekitar 6.000-10.000 visitor setiap harinya, tentu ini memberikan peluang yang cukup besar bagi para inovator Indonesia melakukan 'transfer technology' atau bahkan mendapatkan investor, tidak sedikit visitor yang tertarik dengan produk-produk inovasi yang dipamerkan oleh tim Pertamina Innovation maupun tim Indonesia lainnya," papar Winda, Ketua Delegasi dari Innopa, melalui keterangan tertulis yang diterima Minggu.

Dia menjelaskan, empat inovasi yang ditampilkan Pertamina Innovation yaitu 'Pneumatic Slip Lifter (PSL)-I-Prove Slip', peralatan yang digunakan untuk mengoperasikan slip putar 100 kilogram dalam jarak 2,5 meter dengan hanya satu orang menendang katup pedal pneumatik, sehingga roughneck tidak perlu mengoperasikan slip putar dengan menaikkan dan menurunkan kontak secara manual atau tidak langsung dengan peralatan.



Baca juga: Cegah Radikalisme Menristekdikti Pinta Libatkan BNPT dan BIN



Adapun karya kedua ialah 'Geochemical-Adsorben Survey Tools Technology-PC Prove PertaGASTECH', yakni inovasi alat survei geokimia untuk memetakan prospek panas bumi termasuk energi panas bumi tersembunyi menggunakan adsorben dan membran karbon aktif di wilayah eksplorasi panas b umi.

GAST vPL-17 merupakan alat untuk menangkap senyawa merkuri (Hg), arsenik (As), dan asam sulfida (H2S). Hg, As, dan H2S adalah beberapa gas yang mudah menguap sebagai indikator geo potensi panas bumi. Untuk meningkatkan efektivitas adsorpsi, alat ini menggunakan metode pengambilan sampel tanah pasif dengan teknik radial sampler yang dapat menangkap analit dari berbagai arah.



Ketiga yaitu 'Skidding Modular Crane with Smart Boom Basket-PC Prove Laut Biru', struktur keranjang yang digunakan untuk membawa atau melindungi crane boom modular, yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai media pemasangan crane modular di anjungan oli lepas pantai.

Dan yang keempat ialah 'Seamless Asset Management System-PC Prove SAMS', sebuah aplikasi android yang terhubung dengan aplikasi MySAP untuk sistem manajemen aset Pertamina.

Berkat inovasi-inovasi tersebut, Pertamina Innovation berhasil meraih 1 Best International Invention Award, 2 Gold medal, 1 Silver, dan juga penghargaan spesial dari berbagai asosiasi inovasi dunia. Tim Pertamina Innovation juga berhasil mempertahankan gelar Best International Invention Award selama dua tahun berturut-turut yang mana sebelumnya di ajang ISIF 2018 Pertamina Innovation juga menyumbangkan predikat 'Best International Invention Award'. (RO/OL-1)