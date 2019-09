Realestat belum Pulih, tapi Terus Tunjukkan Kemajuan

PROPERTYGURU Indonesia menggelar Property Awards ke-5, sebuah penghargaan real estate terbesar di Tanah Air. Acara tahun ini dikemas dalam jamuan makan malam ekslusif di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, pada Kamis (19/9) malam.

PT Intiland Development Tbk meraih penghargaan terbesar sebagai Pengembang Terbaik untuk kedua kalinya. Perusahaan itu mendapatkan penghargaan serupa pada 2016 lalu. Intiland disebut berhasil melakukan inovasi desain, serta memanfaatkan teknologi ramah lingkungan.

Perusahaan itu pun diganjar tiga penghargaan, yakni Best High End Condo Development (Jakarta), Recognition in Sustainable Development, serta Special Recognition for Design and Construction.

Triniti Land juga meraih pencapaian bagus di ajang ini. Peraih penghargaan Best Boutique Developer pada 2018 itu kembali mendapatkan prestasi serupa, tahun ini. Sejumlah proyek besar mengantarkan mereka meraih Best Mid End Condo Development, Best High End Condo Development (Greater Jakarta), Best Mid End Condo Interior Design, dan Best Low Rise Condo Architectural Design.

"Kami sangat bangga dengan pencapaian sejumlah perusahaan terpilih, yang berpartisipasi dalam acara penghargaan tahunan di Indonesia. Selamat kepada semua pemenang dan penerima nominasi atas kontribusi luar biasa, yang menandakan kemajuan pasar realestat Indonesia," tutur Chief Executive Officer PropertyGuru Group, Hari V Krishnan di Jakarta.

Pada Property Award ke-5, terdapat beberapa penghargaan baru sehingga total mencakup 49 kategori. Seperti, Best Emerging Developer yang diberikan kepada Astra Land Indonesia, kemudian Best Town House Development for Cornerstone House yang diraih PT Easton Urban Kapital. Adapun Best Industrial Estate Development for Modern Cikande Industrial Estate disematkan kepada PT Modernland Realty Tbk.

Penghargaan baru lainnya ialah Special Recognition for Public Housing yang diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), atas proyek rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Tulungagung.

Hari menyebut para pemenang penghargaan tahun ini sudah memenuhi syarat, dan siap mewakili Indonesia di grand final regional PropertyGuru Asia Property Awards di Bangkok, Thailand, pada November mendatang.

"Penghargaan itu akan mengapresiasi pengembang terbaik di pasar realestat seluruh Asia," jelasnya.

Pada kesempatan sama, Presiden Direktur Triniti Dinamik, Samuel S Huang menyatakan tiga penghargaan yang mereka dapatkan di ajang Property Awards 2019 menjadi modal bagus untuk tetap optimistis di tengah kondisi bisnis properti yang belum terlalu membaik.

"Ini menjadi bukti nyata kerja keras dari kami dan seluruh stakeholder. Memang dalam beberapa tahun terakhir, sektor properti belum pulih total. Namun, kami bersyukur eksistensi Triniti Dinamik masih terjaga dan semua proyek kami selesai kerjakan," ujar Samuel kepada wartawan. (X-12)