Pemerintah Inggris Beri Beasiswa kepada Mahasiswa Indonesia

SEJAK 2008, pemerintah Inggris bekerja sama dengan Prudential Indonesia berkolaborasi menyelenggarakan program beasiswa Chevening yang telah mendukung 18 mahasiswa-mahasiswi Indonesia untuk melanjutkan studi mereka ke Inggris.

Dukungan program beasiswa tersebut juga sejalan dengan fokus 'We DO Good' (komitmen untuk mewujudkan kebajikan dan memberdayakan masyarakat) dari kampanye 'We DO' Prudential.

Program beasiswa kerja sama dengan pemetintah Inggris, Prudential Indonesia atau PT Prudential Life Assurance dengan inisiatif sosialnya melalui pilar edukasi turut melaksankan program Community Investment, berkomitmen untuk selalu memajukan edukasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Nini Sumohandoyo, Sharia, Government Relations and Community Investment Director Prudential Indonesia, menjelaskan “Kami percaya edukasi adalah kunci utama peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan suatu bangsa."

"Salah satu langkah konkret kami dalam memajukan edukasi di Indonesia adalah membuka peluang bagi para profesional muda berprestasi, terutama mereka yang memiliki minat studi di bidang ekonomi atau keuangan, untuk melanjutkan studi S2 di Inggris," ujar Nini pada pers rilisnya, Kamis (19/9).

"Dukungan kami terhadap program beasiswa Chevening sejalan dengan misi kami untuk menciptakan SDM berkualitas yang nantinya mampu menjadi pemimpin masa depan Indonesia,” papar Nini.

Chevening merupakan program beasiswa internasional yang ditawarkan pemerintah Inggris untuk insan berprestasi yang memiliki kualitas kepemimpinan di 160 negara sejak 1983.

Selain memberikan akses pendidikan gratis selama setahun penuh untuk meraih gelar Master di universitas ternama di Inggris, beasiswa ini juga dilengkapi sejumlah kegiatan seperti debat dan kegiatan sosial untuk mendukung para awardee dalam mengembangkan kapasitas mereka sebagai pemimpin.

Saat ini, Indonesia memiliki 1.700 alumni Chevening. Secara khusus, Prudential Indonesia mensponsori calon mahasiswa yang ingin mengambil studi di bidang keuangan atau ekonomi, dengan harapan kelak mereka dapat berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia di sektor tersebut.

Mewakili pemerintahan Inggris, Owen Jenkins, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, menyampaikan apresiasi atas komitmen berkelanjutan Prudential Indonesia terhadap program beasiswa Chevening.

“Selama 35 tahun kami menghadirkan program beasiswa Chevening, telah banyak individu-individu yang menjadi pemimpin di berbagai sektor di negaranya masing-masing dan membawa berbagai perubahan positif," kata Jenkins.

"Kami sangat bersemangat mengirimkan lebih banyak lagi calon pemimpin dari Indonesia, karena kelak para lulusan ini juga akan berperan besar dalam pembangunan Indonesia sekaligus menjembatani hubungan baik antara Inggris dan Indonesia," paparnya. (OL-09)