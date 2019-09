SGU Cetak Pemimpin Masa Depan

SWISS German University (SGU) melatih para mahasiswa memiliki kemampuan menjadi pemimpin masa depan. Hal yang dilatih di antaranya mampu memecahkan ­masalah, kreatif, bertanggung jawab, berintegritas, jujur, dan menjadi komunikator yang andal.

Demikian penegasan Rektor SGU Filiana Santoso saat upacara wisuda di Hotel Pullman, Jakarta, Sabtu (21/9). Wisuda yang ke-19 ini diikuti 276 mahasiswa dan mahasiswi jenjang sarjana dan pascasarjana dari engineering & information technology, business & communication, serta life sciences & technology.

Filiana menuturkan wisuda tahun ini mengangkat tema Empowered to be leaders of tomorrow. Para lulusan diharapkan menjadi pemimpin muda yang siap berkontribusi bagi Indonesia.

SGU menerapkan kurikulum pendidikan mengacu pada standar internasional. Pihaknya bekerja sama dengan 17 mitra institusi yang tersebar di Eropa dalam pemberian gelar ganda (dual degree), penggunaan bahasa Inggris sebagai pengantar, dan program magang selama satu tahun sebagai syarat kelulusan.

Filiana menambahkan SGU menilai sangat penting membekali siswa didik dengan wawasan, tetapi juga ­pengembangan karakter serta kepemimpinan. Hal tersebut yang membedakan SGU dengan universitas lainnya.

“Bukan hanya kemampuan untuk mengubah pengetahuan dan keterampilan menjadi sesuatu yang berharga, melainkan juga karakter istimewa bisa menjadikan mereka pemimpin muda yang inovatif pada masa mendatang,” ucap Filiana.

Upacara wisuda dihadiri Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Jawa Barat dan Banten Prof Uman Suherman, Ketua Yayasan SGU Chris Kanter, serta perusahaan dan mitra.

Christ menambahkan tujuan pendidikan tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan atau mendapatkan pekerjaan yang layak pascalulus untuk memastikan keuangan yang stabil, tetapi juga memupuk kualitas humanitarian, keperdulian sesama lulusan, serta perwujudan nilai-nilai kepribadian dan aktualisasi diri.

“Jadi, bukan sekadar meraih indikator kesuksesan secara individu,” paparnya.

SGU didirikan atas kerja sama Jerman, Swiss, dan Indonesia. Berlokasi di The Prominence Tower, Alam Sutera, Tangerang, Banten, SGU menawarkan 11 program gelar sarjana dan 3 program pascasarjana.

Perwakilan wisudawati dari Faculty of Business and Communication, Departement of Business Administation Saskya Citrananda dalam sambutannya berharap segala potensi yang sudah dimiliki para lulusan dapat dikembangkan untuk meraih mimpi dan passion ­masing-masing hingga sukses pada masa mendatang. (Ind/J-1)