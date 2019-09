Tokio Marine Dukung Gaya Hidup Sehat Pekerja Kantoran

DATA Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sekitar 35% dari penduduk Indonesia yang berusia 15 dan 34 tahun sebagian besarnya ialah pekerja yang produktif. Sayangnya, sebagian besar dari mereka merasa sulit mendapatkan waktu untuk bisa berolahraga, khususnya di tempat kerja.

Berdasarkan hal tersebut, Tokio Marine Life Insurance Indonesia sebagai merek yang memiliki ciri khas untuk selalu fokus memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia, bersama Keppel Land pengembang properti terkemuka pemenang penghargaan mengadakan acara yang mendorong gaya hidup sehat bagi para pekerja kantoran dengan tajuk 'Semangat kerja, Semangat Olahraga #kitaSIAP Sehat Jiwa Raga'.

Acara gaya hidup sehat ini dilangsungkan di Gedung International Financial Centre, Jl Sudirman, Jakarta Selatan, pada Jumat (20/9).

“Keppel Land selalu berorientasi kepada kepuasan customer, dalam hal ini adalah tenant di gedung International Financial Centre. Maka dari itu, kami selalu mengutamakan kualitas dalam pelayanan, aktif dan tanggap pada setiap keluhan, hingga selalu mencoba memberikan berbagai benefit kepada para tenant melalui kegiatan-kegiatan positif, seperti olahraga bersama, donor darah, dan aktivitas lainnya yang menunjang gaya hidup sehat," ujar Goh York Lin, President Keppel Land Indonesia.

Berangkat dari tujuan itu, Tokio Marine Life Insurance Indonesia bersama dengan Keppel Land menggelar acara pemeriksaan kesehatan ini.

"Selain untuk semakin mempererat hubungan antara building management dengan para tenant-nya, acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pekerja kantoran akan pentingnya menjalani gaya hidup sehat, salah satunya dengan berolahraga," jar, Goh York Lin.

Head of Product Development and Marketing PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia, Alexander Mahendrawan, menerangkan, acara ini diawali dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa kesehatan para pekerja di gedung International Financial Centre hingga mendorong aktivitas olahraga.

"Tokio Marine Life Insurance Indonesia sebagai brand yang berfokus memberikan edukasi kepada Masyarakat Indonesia agar #kitaSIAP menyongsong masa depan yang sehat mengadakan 'Semangat kerja, Semangat Olahraga #kitaSIAP Sehat Jiwa Raga' untuk memberikan edukasi gaya hidup sehat kepada pekerja kantoran di kawasan Sudirman, khususnya di Gedung International Financial Centre. Karena itu, kami hari ini mengadakan berbagai kegiatan sehat bermanfaat seperti periksa kesehatan gratis dari pagi sampai sore hingga olahraga fun kekinian Body Combat,” urai Alexander.

Lebih lanjut Alexader berharap acara kolaboratif seperti hari ini diharapkan dapat lebih sering diadakan oleh Tokio Marine Life Insurance Indonesia bersama dengan Keppel Land maupun pihak lainnya.

“Tujuannya agar semakin banyak pekerja kantoran mau meluangkan waktunya agar dapat berolahraga di sela-sela kesibukannya serta dapat menjadikan hidup sehat menjadi bagian dari gaya hidup,” tutup Alexander.

Tokio Marine Life Insurance Indonesia berdiri pada 1879 sebagai kelompok perusahaan asuransi umum tertua di Jepang, Tokio Marine Group terus mengembangkan bisnisnya secara global dari bisnis asuransi umum ke bisnis asuransi jiwa dan asuransi internasional. Jaringan internasional terus bertumbuh dan tersebar di lebih dari 480 kota dan 35 negara. (RO/OL-1)