Xpander Tons of Real Happiness Raih Dua Penghargaan Internasional

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengumumkan program kampanye 'Xpander Tons of Real Happiness' berhasil menyabet dua penghargaan dari The Marketing Magazine pada ajang The Marketing Event Awards 2019 bertempat di The Fullerton Hotel, Singapura, 13 September 2019.

Dua penghargaan yang diraih yaitu Silver Award pada kategori 'Best Press/Media Event' dan Bronze Award pada kategori 'Best PR/Marketing Stunt' untuk aktivitas Xpander Tons of Real Happiness dari total 29 kategori yang dinilai juri professional dari brand dan event marketing wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Australia-New Zealand.

Mitsubishi Motors bersaing dengan brand berskala internasional seperti Google, Kraft, Unilver, DBS, BMW dan lainnya.

Berdasarkan hasil penjurian, konsep komunikasi Xpander Tons of Real Happiness dianggap merepresentasikan kegiatan PR, Media, dan Marketing secara terintegrasi dan kreatif.

Presiden Direktur MMKSI Naoya Nakamura menyatakan pihaknya bangga mendapatkan penghargaan dari institusi terkemuka berskala internasional untuk kegiatan marketing untuk masyarakat Indonesia yang dilakukan MMKSI.

Menurut Nakamura, Xpander Tons of Real Happiness dinilai para juri sebagai kegiatan dengan 'hype' yang sangat baik, menantang, namun menghasilkan publikasi sangat luas serta hasil dan animo masyarakat yang baik di setiap daerah tempat acara diadakan untuk melakukan aktivitas test drive bahkan pembelian kendaraan.

"Kegiatan ini telah secara jelas menggambarkan Xpander sebagai satu-satunya small MPV yang mampu menghadirkan kebahagiaan yang nyata bagi seluruh keluarga Indonesia, dengan keunggulan yang dimiliki produknya serta layanan purna jualnya yang memuaskan," papar Nakamura.



Xpander Tons of Real Happiness merupakan aktivitas lanjutan dari peluncuran Mitsubishi Xpander di Indonesia pada 2017 yang menitikberatkan pada sosialisasi keunggulan yang dimiliki satu-satunya small-MPV dengan fitur lengkap dan tenaga besar yang mampu membawa berton-ton kebahagiaan bagi keluarga Indonesia.

Aktivitas promosi ini telah diselenggarakan di 9 kota besar di Indonesia pada periode Juli 2018 hingga Januari 2019, dengan berbagai suguhan wahana, aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan, aktivitas bersama komunitas Mitsubishi dan hiburan informatif.

Secara total Xpander Tons of Real Happiness telah dihadiri lebih dari 100.000 pengunjung dan konsumen setia Mitsubishi Motors.

Sejak pertama kali diluncurkan di Indonesia, Mitsubishi Xpander telah terjual lebih dari 130.000 unit (data penjualan retail per Agustus 2019), dengan pangsa pasar 28,5% pada periode Jan-Juli 2019. (RO/OL-2)