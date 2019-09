Bulog Lembata Gelar Operasi Pasar Stabilkan Harga

DAMPAK kemarau panjang di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, telah menurunkan kualitas produksi pangan di kalangan petani. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, dr Mathias Beyeng mengatakan dampak kekeringan telah menurunkan kualitas produksi pangan di kalangan petani.

Selain terjadi penurunan produksi pangan, harga sembako di pasar pun melonjak naik. Harga beras di Lembata kini dijual Rp13.000 per kg, sedangkan minyak goreng dijual Rp16.000 per liter. Melonjaknya harga sembako di pasaran mendorong Bulog setempat menggelar operasi pasar untuk menjamin ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.

Operasi pasari dilakukan Perum Bulog Lembata menjual beras medium seharga Rp9.000 per kg. Sedangkan minyak goreng dijual Rp13.000 per liter.

Kepala Perum Bulog Lembata Sub Divre Larantuka, Yohanes Mujur mengatakan operasi pasar dimulau 17 September akan berlanjut hingga akhir tahun. Bulog menyiapkan 300 ton beras untuk menjamin ketersediaan pangan. Hironimus, warga Kota Lewoleba gembira adanya operasi pasar karena harga pangan dijual dengan harga terjangkau.

"Kebetulan harga sembako di pasarsudah meningkat tajam, sehingga kami datang untuk beli di sini," ujar Hironimus. (OL-3)