Medvedev Menang di St Petersburg Terbuka

PETENIS asal Rusia Daniil Medvedev berhasil mengalahkan petenis senegaranya Evgeny Donskoy di babak kedua turnamen St Petersburg Terbuka dengan skor 7-5, 6-3.

Ini merupakan pertandingan pertama petenis peringkat empat dunia Daniil Medvedev sejak memaksa Rafael Nadal bermain lima set pada final turnamen US Open di New York 8 September lalu. Petenis berusia 23 tahun ini sudah memenangi 20 dari 23 pertandingan pada turnamen-turnamen lapangan keras di Amerika Utara dan empat kali mencapai final secara berturut-turut, di Washington, Montreal, Cincinnati, dan New York.

Medvedev mencapai final Grand Slam pertamanya di US Open dan dalam prosesnya dia juga memastikan diri lolos untuk pertama kalinya ke ATP Finals. Turnamen penutup musim tersebut akan digelar di London pada 10-17 November mendatang.

Di St Petersburg, Daniil Medvedev pada pertandingan selanjutnya di perempat final akan menghadapi rekan senegaranya unggulan kelima Andrey Rublev, yang pada babak kedua mengalahkan petenis Lithuania Ricardas Berankis 6-4, 6-7 (5), 6-1.

Seperti dilaporkan laman ATP, Medvedev dan Rublev sebelumnya pernah bertemu awal tahun ini pada turnamen ATP Masters 1000 di Cincinnati. Medvedev saat itu menang dalam langkah dia meraih gelar pertama Masters 1000.

Pada pertandingan lain di St Petersburg, petenis Portugal Joao Sousa menumbangkan petenis unggulan kedua asal Rusia Karen Khachanov 7-6 (2), 6-4 untuk mencapai perempat final turnamen ATP 250 tersebut. Joao Sousa yang berusia 30 tahun itu pada pertandingan selanjutnya akan menghadapi petenis Kazakhstan Mikhail Kukushkin, yang mengalahkan Damir Dzumhur dari Bosnia pada Rabu.

Petenis Italia Matteo Berrettini juga maju ke perempat final setelah mengalahkan petenis Spanyol Roberto Carballes Baena 6-1, 6-2 dalam waktu 56 menit. Pada perempat final Berrettini yang berusia 23 tahun dan pada tahun ini sudah memenangi dua gelar ATP Tour akan menghadapi petenis Belarus Egor Gerasimov.

Perempat final lainnya di St Petersburg Terbuka akan mempertemukan petenis unggulan keempat asal Kroasia Borna Coric dan petenis unggulan kedelapan asal Norwegia Casper Ruud.(OL-5)