Celine Dion Jadi Bos Sepenuhnya

DIVA musik pop dunia, Celine Dion, 51, kembali dengan kekuatan penuh ke dunia musik setelah masa berkabung sepeninggal suami yang juga manajernya, Rene Angelil, karena kanker pada 2016.

Ikon pop kelahiran Quebec, Kanada, itu merilis tiga lagu baru sekaligus dari album teranyarnya Courage yang akan diluncurkan pada 15 November 2019 mendatang.

Ia menyebutkan, Courage ialah album studio ke-12 miliknya yang berbahasa Inggris dan jadi album pertama yang digarapnya setelah Loved Me Back to Life yang dirilis 2013. "Karena suami saya meninggal, saya mengambil alih urusan. Aku tidak pura-pura jadi bos, aku bosnya," katanya kepada USA Today dilansir The New York Post pada Rabu (18/9).

Selain lagu utama, Dion juga memulai debut lagu Imperfections dan Lying Down yang pernah ia bocorkan pada Mei dalam episode epik Carpool Karaoke dengan James Corden.

Lagu Flying On My Own yang ia bawakan saat pertunjukan terakhirnya di Las Vegas, juga masuk sebagai bonus dalam album itu. (Ant/H-2)