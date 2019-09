Benjamin Gantz Menangkan Pemilu Israel

BENJAMIN Gantz atau disapa Benny Gantz yang dikenal kerap menggunakan pendekatan kekerasan terhadap musuh-musuh negara di sektor keamanan telah memenangi pemilu Israel 2019.

Dari jumlah suara hasil pemilu Israel yang masuk sudah mencapai 95% dipastikan pesaing utama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Benjamin Gantz memenangi pemilu.

Netanyahu yang disapa Bibi tersingkir setelah satu dekade, 2009-2019, memimpin Israel sebagai perdana menteri.

Menurut laporan The Times of Israel, 19 September 2019, dari jumlah suara yang masuk sebanyak 95%, partai pengusung Gantz, Partai Blue and White, meraih 33 kursi di Knesset atau parlemen, sedangkan partai pengusung Netanyahu, Likud, meraih 32 kursi.

Meski partai Gantz memenangi pemilu, tidak mampu meraih jumlah kursi mayoritas sehingga partai Gantz dipastikan berkoalisi dengan partai lain agar dapat menguasai kursi di Knesset.

Belum ada partai membuka diri untuk berkoalisi. Untuk menjadi mayoritas di Knesset dibutuhkan 61 kursi.

Sepuluh partai pemenang pemilu Israel dua hari lalu ialah Blue and White sebanyak 33 kursi, Likud (32) , Joint List (12), Shas (9), Yisrael Beytenu (8), United Torah Judaism (8), Yamina (7), Labor-Gesher (6), dan Democratic Camp 5 suara.

Likud yang dipimpin Netanyahu diperkirakan akan berkoalisi dengan Shas, United Torah Judaism, dan Yamina. Partai Gantz akan berkoalisi dengan Partai Labor Gehser dan Democratic Camp.

"Likud dan partai sayap kanan, Hayamin Hehadash dan Habayit Hayehudi, telah sepakat untuk mulai bernegosiasi untuk membentuk koalisi yang dipimpin Netanyahu," ujar Bibi, sapaan Netanyahu.

Pemerintah Palestina siap melakukan dialog dengan siapa pun pemimpin Israel di masa depan. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki di Oslo, Norwegia.

"Siapa pun yang dapat membentuk pemerintahan, kami siap untuk duduk dengannya untuk memulai kembali perundingan," kata Al-Maliki. (TimesofIsrael/Hym/I-1)