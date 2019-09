BI Turunkan Suku Bunga Jadi 5,25%

BANK Indonesia menurunkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin menjadi 5,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 basis poin menjadi 4,50% dan suku bunga Lending facility sebesar 25 bps menjadi 6,00%.

Hasil itu berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 18-19 September 2019.

"Kebijakan ini konsisten dengan target dan imbal hasil investasi aset keuangan domestik yang tetap menarik, serta sebagai langkah pre-emptive untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah pelambatan ekonomi global," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di gedung BI, Jakarta, Kamis (19/9).

BI juga melakukan relaksasi kebijakan makroprudensial untuk meningkatkan kapasitas penyaluran kredit perbankan dan mendorong permintaan kredit pelaku usaha. Hal itu guna memperkuat bauran kebijakan dalam mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, lanjut Perry, BI juga melakukan pelonggaran di tiga hal, pertama, rasio Loan to Value atau Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit atau pembiayaan properti sebesar 5%.

Kedua, uang muka untuk kendaraan bermotor pada kisaran 5-10% dan ketiga, tambahan keringanan rasio LTV/FTV untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang muka untuk kendaraan bermotor yang berwawasan lingkungan masing-masing sebesar 5%.

"Ketentuan tersebut berlaku efektif sejak 2 Desember 2019. Sementara itu, kebijakan sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi," jelas Perry.(OL-5)