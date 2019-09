Maybelline Dukung Perempuan Indonesia Tampil Percaya Diri

PEREMPUAN yang identik dengan dunia kecantikan kini mulai menjamah ranah industri e-commerce sebagai kanal jual beli secara langsung antara brand dan konsumen.

Kehadiran sejumlah e-commerce telah memberikan banyak keuntungan sekaligus kemudahan bagi para perempuan untuk bertransaksi, terutama untuk memenuhi kebutuhan produk kecantikannya, yang mana produk kecantikan merupakan salah satu kategori yang banyak dicari oleh masyarakat Indonesia saat berbelanja online.

Seperti merek kecantikan ternama di dunia yang berasal dari New York, AS, Maybelline, turut memeriahkan kampanye Shopee 10.10 Brands Festival, melalui Super Brand Day Maybelline New York dengan beragam penawaran menarik dari produk-produk Maybelline pada Rabu (18/9).

Melalui Super Brand Day tersebut, Maybelline New York turut mengajak dan memberi kesempatan bagi setiap perempuan di Indonesia untuk menghadirkan energi dan gaya Kota New York ke dalam tampilan mereka sehari-hari sehingga semakin percaya diri.

Manashi Guha, General Manager of Consumer Product Division L’Oréal Indonesia, menjelaskan, tata rias wajah (make up) terus booming dalam e-commerce dengan inovasi global dari para pemimpin kecantikan seperti Maybelline dan L’Oréal Paris serta brand baru lainnya.

"Kami telah meluncurkan tiga lipstik cair – Super Stay Matte Ink, Rouge Signature, dan Color Sensational dalam 8 bulan terakhir dan masyarakat Indonesia menyukainya. Grup L’Oréal bersama dengan Shopee juga telah meluncurkan layanan Beauty Cam yang menarik sehingga masyarakat dapat mencoba berbagai pilihan warna produk sebelum mereka membeli secara online," ujar Manashi dalam keterangannya, Rabu.

Maybelline New York, brand make-up nomor 1 dunia, lanjut dia, berkomitmen untuk menawarkan produk kecantikan terbaik yang tersedia di seluruh dunia sehingga konsumen Indonesia kami dapat memiliki akses ke tren New York terbaru.

"Shopee dan Maybelline New York memiliki kemitraan yang hebat dan kami yakin Anda akan menikmati Brands Festival kami hari ini dengan berbagai pilihan produk dan tren terbaik dari New York,” tambah Manashi.

Dedikasi Shopee dalam menghadirkan kampanye Shopee 10.10 Brands Festival menunjukkan komitmen penuh Shopee terhadap Maybelline New York dalam meningkatkan brand presence terhadap pengguna Shopee di Indonesia.

Pada Super Brand Day yang berlangsung hari ini, Maybelline New York akan memberikan kesempatan kepada para beauty enthusiast untuk mendapatkan penawaran menarik seperti gratis ongkos kirim (ongkir) dengan minimum transaksi Rp0, promo diskon hingga 70%, mission Shopee, yang mana pengguna setiap minggu dapat menyelesaikan 10 tugas dengan berbagai merek untuk mendapatkan hadiah.

"Melihat animo berbelanja di kanal belanja online, Shopee, sebagai salah satu e-commerce terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan, selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan belanja para pengguna melalui Super Brand Day Maybelline New York. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam memperkuat brand presence di tengah pertumbuhan cepat industri e-commerce di Indonesia," tutup Christin Djuarto, Director Shopee Indonesia. (RO/OL-1)