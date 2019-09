Percepatan Turn Around CPP Gundih Hemat Rp12,4 Miliar

PT Pertamina EP Asset 4 Cepu Field baru saja menuntaskan pekerjaan Turn Around atau perawatan menyeluruh fasilitas produksi gas CPP Gundih. Fasilitas tersebut berlokasi di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan Turn Around yang melibatkan 730 orang pekerja, dilaksanakan sejak 1 September 2019 dan direncanakan selesai 20 September 2019.

"Pekerjaan Turn Around bisa diselesaikan lebih cepat 3 hari dari target 20 hari, tepatnya pada 17 September 2019. Sehingga, kami bisa kembali meningkatkan revenue dari produksi gas di CPP Gundih," ujar Asset 4 General Manager, Agus Amperianto, dalam keterangan resmi, Kamis (19/9).

Selain itu, lanjut Agus, dari kegiatan ini tercatat sebanyak 120.000 jam kerja selamat. Pun, tidak terjadi kecelakaan saat proses Turn Around berlangsung.

"Terhitung 17 September 2019, gas kembali dialirkan dan kita gunakan untuk operasional CPP Gundih. Dan per 18 September 2019 gas mulai dialirkan ke konsumen kami," jelas Agus.

Chalid Said Salim, selaku Production & Operation Director PT Pertamina EP, mengapresiasi atas kelancaran kegiatan Turn Around CPP Gundih yang selesai lebih cepat dan zero accident.

"CPP Gundih merupakan salah satu penyumbang revenue terbesar dari Field Cepu. Apabila pekerjaan Turn Around ini lebih cepat 3 hari dari jadwal, maka mempercepat penyaluran gas ke konsumen yang berdampak pada pendapatan sebesar Rp 12,4 miliar. Tentunya, kita bisa kembali menghasilkan revenue melalui penjualan gas," pungkas Chalid.

Ke depan, Chalid menekankan perlunya inovasi yang bisa memudahkan perawatan tanpa harus shutdown produksi.

"Dengan begitu, produksi bisa terus jalan namun fasilitas tetap terawat dan andal," imbuhnya.

Cepu Field merupakan salah satu lapangan di bawah pengawasan Pertamina EP Asset 4, yang mempunyai wilayah kerja di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saat ini, Cepu Field menyumbang produksi minyak 1.713 BOPD dari total produksi Asset 4 sebesar 15.478 BOPD.(OL-3)