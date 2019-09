Kemendikbud Manfaatkan AI untuk majukan Pendidikan

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan bersiap memajukan sistem pendidikan Indonesia dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk menghadapi era industri 4.0.

"Bagaimana kita menyikapi, tidak menolak, terutama guru-guru kita. Bagaimana kita menempatkan diri supaya peran menjadi guru tidak gampang digantikan oleh teknologi," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno seusai membuka acara International Conference: Embedding Artificial Intelligence (AI) in Education Policy and Practice for Southeast Asia yang digelar di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan bahwa guru perlu berpikir kreatif dan menyikapi kemajuan teknologi dengan terus belajar serta membuka diri terhadap perkembangan.

Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho menambahkan, pengembangan AI merupakan pengejawantahan dari visi lima tahun ke depan yang fokusnya pada pembangunan SDM. "Fokus utama pada pembangunan manusia itu, selain kesehatan, adalah pendidikan. Bersamaan dengan pembangunan SDM tersebut, perkembangan teknologi tidak bisa dihalangi," pungkas dia. (Aiw/H-1)