Penyegaran di Sigra dan Calya

PABRIK Astra Daihatsu Motor melakukan penyegaran mobil kembar Sigra (Daihatsu) dan Calya (Toyota). Dua model kendaraan kelas low cost green car (LCGC) ini diluncurkan Senin (16/9), pada waktu yang berbeda.

New Sigra mendapat penyegaran setelah diperkenalkan pada tiga tahun lalu. Dari segi tampilan, New Sigra muncul dengan kesan yang lebih stylish dan elegan. Hal tersebut terlihat dari grille, bumper, rear garnish baru, serta lampu depan yang telah mengadaptasi LED. Hal itu menjadikan kesan fresh dan modern.

Tidak hanya itu, perbedaan lainnya dari generasi sebelumnya terlihat dari velg yang digunakan. Pada New Sigra kini dilengkapi dengan polished alloy wheel desain terbaru 14 inci serta terkesan dinamis dengan mud guard pada keempat rodanya.

Untuk interiornya, Daihatsu kini memainkan dengan dua tone colors dominan, yakni dark dan light grey. Dua warna tersebut dipilih guna menampilkan kesan mewah dari interior.

Daihatsu juga mengubah desain dari knob air conditionernya (AC) di central cluster interior agar tampil lebih kekinian serta memudahkan pengguna dalam mengatur suku kabin dalam mobil.

New Sigra dilengkapi dengan 2-DIN touchscreen audio di central cluster-nya.

Pada beberapa varian New Sigra juga dilengkapi dengan electric retractable mirror hingga fitur rear parking camera. Fitur tersebut diharapkan membantu dalam visibilitas pengguna agar merasa lebih aman saat bermanuver mundur, khususnya dalam melakukan parkir.

Daihatsu menawarkan dalam tujuh pilihan warna, dengan tiga pilihan warna terbaru, yaitu glittering silver metallic, bronze metallic, dan orange metallic.

Kontribusi Sigra dalam penjualan Daihatsu 2019 (hingga Agustus) meningkat dari 25% menjadi 29% dari total volume 33.718 unit jika dibandingkan dengan periode yang sama 2018 yang mencapai 31.813 unit.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat terhadap produk Daihatsu. Kami percaya, masyarakat Indonesia akan tetap mencintai dan menerima Astra Daihatsu Sigra sebagai Sahabat Impian Keluarga. Dengan Astra Daihatsu Sigra, pelanggan dapat mewujudkan impian mereka untuk memiliki mobil idaman bagi keluarga," tutur President Director of PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Tetsuo Miura, dalam peluncurannya di Serpong Tangerang, Senin (16/9).

Sporty dan dinamis

Pada seri New Calya, PT Toyota-Astra Motor (TAM) lebih memfokuskan kepada penyegaran tampilan sehingga memberikan pendekatan yang berbeda jika dibandingkan dengan seri Calya sebelumnya. New Calya ditampilkan lebih sporty dan dinamis.

Toyota mengharapkan New Calya tidak hanya mumpuni dalam mendukung aktivitas keseharian, tetapi juga menjadi partner yang andal pada setiap moment. "Sentuhan penyegaran yang diberikan makin meningkatkan nilai tambah New Calya sebagai mobil keluarga yang tak hanya memiliki fungsionalitas beragam, tapi kini juga tampil semakin gaya, tangguh, dan nyaman dikendarai," kata President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Yoshihiro Nakata, dalam peluncurannya di Jakarta.

New Calya hadir dengan varian lengkap, yakni manual dan automatic. New Calya dari segi tampilan mengedepankan tampilan yang semakin agresif dan elegan. Hal tersebut terihat melalui desain eksterior terbaru dengan didukung berbagai fitur-fitur baru, misalnya, new LED headlamp, new retractable outer mirror (tipe G), new front grille design with dark chrome element, new dark chrome element pada backdoor garnish, serta new alloy wheel design.

Untuk sentuhan interior, New Calya menggunakan warna cokelat gelap (dark brown) pada dashboard serta kursi pengemudi untuk semua tipenya. Fitur lainnya di interior mobil juga dilengkapi dengan new touchscreen head unit (tipe G), new audio steering switch (tipe G), new under seat compartment tray (tipe G A/T), illumination on A/T indicator (tipe G A/T), driver seat back pocket (tipe G), serta front console box (tipe G).

Terkait dengan harga, Calya dipasarkan mulai Rp137.463.00 (tipe E) hingga Rp158.400.000 (G). Sementara itu, New Sigra dapat dibeli mulai Rp114.000.000 untuk varian terendah hingga Rp156.750.000 untuk varian tertinggi. (S-1)