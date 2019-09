Claudia Pukau Juri The Voice of Germany

CLAUDIA Emmanuela Santoso, 18, sukses mencuri perhatian publik karena aksinya yang memukau dalam ajang pencarian bakat The Voice of Germany di Jerman. Menurut pantauan Media Indonesia dalam video yang diunggah akun Youtube The Voice of Germany, Jumat (13/9) lalu, penampilan Claudia saat membawakan lagu Never Enough dari film The Greatest Showman pada babak blind audition berhasil membuat keempat juri; Alice Merton, Sido, Rea Garvey, serta Mark Foster kagum dan memencet tombol I want you. Claudia pun lolos ke babak selanjutnya.

"Wow. Terima kasih banyak karena kamu ada di sini. Kamu memiliki suara yang luar biasa. Kamu benar-benar memberi kami waktu. Momen yang luar biasa," puji Garvey.

Penampilan Audi tak hanya mendapatkan standing ovation dari para juri, tapi juga membuat Alice, juri yang kemudian dipilih Audi, terharu hingga meneteskan air mata.

"Ini ialah pertama kalinya saya benar-benar menangis dalam pertunjukan ini, karena (penampilanmu) itu sangat indah dan suaramu sangat menyentuhku," timpal Alice.

"Saya sangat berterima kasih atas komentar bagus dari para juri. Saya memilih Alice," tulis Audi, panggilan akrab Claudia, di akun Instagram-nya.

Selain puja-puji juri, penampilan Audi juga menuai pujian dan ucapan selamat dari penonton The Voice of Germany, termasuk dari Indonesia.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih atas berita dan kata-kata indah yang telah Anda sampaikan kepada saya. Walaupun saya tidak bisa menjawab, suka, atau mem-posting ulang semua, tapi saya sudah baca semuanya! Teruslah menonton seluruh pertunjukan (The Voice of Germany) karena itu benar-benar menakjubkan," imbuh Audi.

Bakat menyanyi

Audi yang berasal dari Kabupaten Cirebon, Jawa barat, baru satu tahun belakangan tinggal di Munich, Jerman, untuk melanjutkan pendidikannya. Ia ialah sulung dari dua bersaudara, putri pasangan Indra Gunawan Santoso, 47, dan Christin Gunawan, 47.

Bakat menyanyi yang dimiliki Audi rupanya sudah dilatih sejak masih kecil. Ibunda Audi menyekolahkan putrinya ke sekolah musik sejak berusia empat tahun. Awalnya, Christin sering melihat putrinya gemar menyanyi dan setiap hendak tidur Audi selalu ingin mendengarkan lagu.

Sebagai orangtua, Christin dan suami pun memutuskan untuk mendukung putri mereka dengan memberi pendidikan lewat sekolah musik.

Sejak masih tinggal di Cirebon, Audi diketahui sering mengikuti sejumlah kompetisi menyanyi. Ia juga turut mewakili sekolahnya, SMA BPK Penabur Cirebon, untuk mengikuti lomba menyanyi. Audi pun sempat mengikuti audisi ajang pencarian bakat Idola Cilik dan Mamamia yang tayang di sebuah televisi swasta.

Selain bersuara emas, Audi juga mahir memainkan beberapa alat musik, seperti gitar, piano, dan biola. Tidak jarang Audi membagikan video cover lagu yang dibawakannya melalui akun Instagram-nya. Penampilannya di audisi The Voice of Germany pun mendongkrak pengikut akunnya hingga kini mencapai 66 ribu pengikut. Penampilan Audi dalam kanal Youtube The Voice of Germany pun diserbu penonton. Hingga kini, penampilannya telah disaksikan 8,8 juta penonton. (H-3)