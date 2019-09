Laboratorium Khusus Mineral Berdiri di Bogor

LABORATORIUM khusus mineral telah berdiri di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Laboratorium mineral ini bertujuan untuk menguji bahan tambang emas dan bahan tambang lainnya termasuk bahan hasil pengolahan mineral berupa konsentrat dan bahan proses (bahan metalurgi) atau by product dalam proses pengayaan mineral serta bahan hasil pemurnian logam atau non logam.

Beberapa mineral yang sudah di uji oleh laboratorium milik PT Surveyor Indonesia ini antara lain kaolin, bauksit, mangandioksida, konsentrat besi, nikel, zeolit dan pasir silika.

Baca juga : Surveyor Indonesia Catat Laba Rp102 M di Semester I-2019

"Laboratorium ini sebagai bentuk usaha untuk mendukung pencapaian bisnis di sektor mineral dan batubara dalam melayani jasa analisa kualitas bahan mineral yang diperdagangkan secara retail, ekspor dan penugasan pemerintah dalam pengawasan serta verifikasi," ujar Direktur Komersial 1 PT Surveyor Indonesia (Persero), Tri Widodo saat meresmikan laboratorium tersebut, keterangan resmi, Rabu (18/9).

Menurut dia, laboratorium pengujian bahan mineral ini dibangun secara lengkap dengan peralatan yang sesuai metode yang termutahirkan.

"Selain itu menerapkan sistem manajemen SN ISO/IEC 17025:2017 Generat Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories untuk menghasilkan data pengujian yang terpercaya," pungkasnya. (OL-7)