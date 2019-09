Pemprov DKI Sediakan Rp111,2 Miliar untuk Daerah Mitra

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyediakan anggaran bantuan keuangan bagi daerah mitra sebesar Rp111,2 miliar untuk tahun ini. Anggaran belanja bantuan keuangan itu tercantum dalam Keputusan Gubernur No 202 tahun 2019.

Ada lima daerah mitra yang mendapatkan dana bantuan keuangan daerah tahun ini yakni Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor.

Bantuan yang didapat Kota Bekasi paling besar yakni Rp756,9 miliar. Dana itu dikucurkan untuk kompensasi adanya Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yakni peningkatan infrastruktur jalan, kesehatan serta pendidikan warga sekitar.

Selain itu, dana juga dicairkan untuk penyelesaian pembangunan dua fly over guna mengurai kemacetan dan melancarkan arus lalu lintas truk-truk sampah DKI menuju Bantargebang. Dua fly over tersebut adalah fly over Cipendawa dan Rawapanjang yang menelan dana Rp460 miliar.

"Jadi selain truk-truk sampah DKI juga tidak terkena kemacetan, jalan layang bisa dimanfaatkan warga Kota Bekasi. Artinya juga ikut mengurai kemacetan di Kota Bekasi," kata Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Premi Lasari saat dikonfirmasi Media Indonesia, Rabu (18/9).

Baca juga: Bekasi Minta Bantuan Rp718 Miliar dari Pemprov Jakarta

Fly over tersebut direncanakan selesai tahun ini. Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta juga mengucurkan dana sebesar Rp38 miliar untuk Pemerintah Kota Depok.

Dana tersebut, menurut Premi, diberikan untuk memperbaiki situ-situ yang ada di Depok seperti Situ UI, Situ Pedongkelan dan Situ Besar. Tujuannya untuk memperbaiki daerah tangkapan air di Depok agar mengurangi limpahan air yang membeludak saat musim hujan.

"Jadi air dari hulu bisa ditahan di Depok dan berkurang volumenya ketika masuk Jakarta," imbuhnya.

Premi menambahkan dana untuk Pemkot Depok juga digunakan untuk pembanguna trek sampah di bibir sungai.

"Fasilitas itu untuk meyaring sampah yang ikut mengalir di atas sungai. Sehingga ketika di Jakarta air sungainya bersih," tandasnya.

Selain itu, Kota Depok juga mengajukan dana bantuan keuangan tersebut guna memperbaiki jaringan jalan yang berbatasan dengan DKI. Di sisi lain ada pula Pemkab Bogor yang mendapat dana bantuan senilai Rp7,4 miliar serta Pemkab Tangerang yang mendapat dana bantuan sebesar Rp8,4 miliar.

Meski belum bisa merinci untuk apa saja bantuan keuangan kepada dua daerah itu, Premi menegaskan bantuan keuangan yang diberikan selaras dengan penyelesaian masalah Ibu Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI.

"Pokoknya semua berkaitan dengan penanganan masalah di Jakarta seperti banjir, transportasi, dan sampah," tuturnya.(OL-5)