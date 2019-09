Iron Man Hadir di Film Black Widow

ROBERT Downey Jr dipastikan kembali memerankan Iron Man dalam film Black Widow yang akan datang. Film Black Widow akan menceritakan asal-usul agen mata-mata Rusia, Natasha Romanoff, yang diperankan Scarlett Johansson.

Film prekuel ini berkisah tentang perjalanan Natasha sampai akhirnya menjadi tokoh kunci di Shield. Sehingga latar film ini ditetapkan saat sebelum kematian Tony Stark alias Iron Man di Avengers: Endgame.

Menurut Deadline, Downey Jr akan terlihat dalam peran Tony Stark sekali lagi. Tetapi, besar kemungkinan dia tidak menjalani syuting adegan baru atau memiliki peran yang cukup besar di film.

Adegan Stark kemungkinan besar berasal dari adegan yang terhapus dalam film Captain America: Civil War, saat Iron Man menyuruh Romanoff bersembunyi.

Baca juga: Pitt Tanya Astronaut: Lebih Bagus Akting Pitt atau Clooney?

Keseluruhan pemain lain untuk film ini masih belum terungkap. Comic-Con baru saja mengungkapkan bahwa Taskmaster akan muncul sebagai super villain di film ini.

Florence Pugh akan memerankan saudara perempuan pengganti Romanoff, Yelena Belova dan Rachel Weisz telah berperan sebagai pemimpin mata-mata super.

Sementara itu, awal bulan ini dilaporkan bahwa Iron Man dapat kembali ke keluarga Marvel sekali lagi dalam acara televisi Disney+ yang baru.

Laporan dari We Got This Covered menunjukkan bahwa bos Marvel sedang mengembangkan seri yang didasarkan pada Ironheart, remaja jenius yang melanjutkan karya Tony Stark dalam buku komik Marvel.

Dalam Marvel, karakter Ironheart alias Riri Williams diperkenalkan ketika Stark dalam keadaan koma. Dia dilatih oleh teknologi yang disuarakan oleh Stark sendiri. (Medcom/OL-2)