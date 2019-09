Kecerdasan Buatan untuk Bantu Tingkatkan Kualitas Hidup Manusia

AKSELERATOR GK-Plug and Play Indonesia (GK-PnP) menggandeng Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menghadirkan Sophia the Robot yang dapat berkomunikasi dengan manusia di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/9).

Sophia merupakan robot berwujud manusia berberbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI). Kemampuan robot karya Hanson Robotics itu dipertontonkan dalam acara yang dihadiri 500 kalangan muda dari pelbagai latar, seperti pebisnis pemula, akademisi, politikus hingga sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Dalam dialog bersama Managing Partner GK Plug N Play Wesley Harjono, Sophia sempat mendengar GK-PnP telah mengakselarasi lebih dari 50 perusahaan rintisan berkata, “Tampaknya menarik. Kamu dapat merekrut robot seperti saya untuk bekerja dengan anda," timpal Sophia.

Kendati membutuhkan beberapa detik untuk mencerna pertanyaan para hadirin, Sophia dapat memberikan jawaban dengan baik. Bukan sekedar menjawab, wajah Sophia juga bisa berekspresi setiap kali berbicara.

Dalam presentasi di depan hadirin, Sophia juga mampu menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf yang turut hadir pada kesempatan tersebut.

Menurut Wesley, kecerdasan buatan hadir dan berkembang untuk membantu meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, sambungnya, robot tidak dapat menggantikan peran manusia sebagai pengambil keputusan sekaligus sumber inovasi.

"Kehadiran Sophia diharapkan menjadi pengingat sekaligus inspirasi, jika kecerdasan buatan tengah berkembang sedemikian pesat memasuki kehidupan manusia. Di satu sisi, selain membantu manusia, memang akan menggantikan beberapa pekerjaan yang masih kita lakukan saat ini. Namun di sisi lain memunculkan pula banyak kesempatan bagi kita untuk mengeksplorasi hal baru dan berinovasi," tandasnya.

Inovasi, jelas Wesley ialah keniscaaan bagi perusahaan rintisan (startup) yang harus didukung oleh passion para pelakunya. Selain itu, pemerintah juga harus menciptakan ekosistem yang ideal agar perusahaan rintisan bisa tumbuh dan berkembang.

"Teknologi seperti kecerdasan buatan, adalah alat yang dapat membantu itu semua, bukan mengantikannya. Guna meraih manfaat secara optimal dari kehadiran AI, seluruh pemangku kepentingan mesti merumuskan langkah bersama agar ekosistem yang ideal dari sisi regulasi, sumber daya manusia, pendampingan dan pendanaan terbentuk sedari awal," tandasnya.

Menkoinfo mengatakan, kehadiran kecerdasan buatan dan wujud teknologi termutakhir lainnya merupakan keniscayaan. Oleh karena itu, tandasnya, masyarakat Indonesia harus bisa mengadopsi perkembangan teknologi kecerdasan artifisial untuk memperbaiki dan meningkatkan hidup.

Menurut Rudiantara, Kominfo yang sebelumnya berfungsi sebagai regulator, kini banyak berperan selaku fasilitator dan akselarator, mendorong lahirnya perusahaan rintisan berbasis teknologi yang berpotensi menarik minat ventures capital dan bisa berkembang menjadi unicorn baru.

"Dengan mencari cara baru jalan baru memanfaatkan teknologi bisa memberi nilai tambah. Ini bisa memberi inspirasi kalau bisa memprovokasi Indonesian Youth, anak-anak muda Indonesia," imbuh Rudiantara.

GK-PnP telah mengakselarasi lebih dari 15 perusahaan rintisan berbasis kecerdasan buatan, diantaranya adalah Bahasa.ai – sebuah platform natural language processing – yang mampu merespon langsung pertanyaan pengguna, termasuk penggunaan perbendahaan kata Bahasa Indonesia yang tak baku (slang).

Menurut International Federation of Robotics (IFR), penggunaan robot pada 2020 diperkirakan mencapai tiga juta unit atau meningkat tiga kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Hal ini berpotensi mengubah struktur rantai nilai global (global value chain) sehingga berdampak pada arus perdagangan internasional dan investasi. (OL-8)