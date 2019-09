Pasar Modal Syariah RI Terbaik di Dunia

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali mendapatkan penghargaan The Best Islamic Capital Market Award 2019 dalam ajang 9th Global Islamic Finance Awards Ceremony di Cape Town, Afrika Selatan, Senin (16/9). Dengan demikian, pasar modal syariah Indonesia diakui sebagai pasar modal syariah terbaik di dunia.

Sebelumnya, BEI telah menerima penghargaan GIFA selama tiga tahun berturut-turut sebagai The Best Supporting Institution for Islamic Finance of the Year 2016, 2017, 2018, juga menerima penghargaan The Best Emerging Islamic Capital Market of the Year 2018.

Direktur Pengembangan BEI Hasan Fawzi mengatakan setidaknya ada delapan pencapaian yang menjadi keunggulan pasar modal syariah di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain.

"Pasar modal syariah Indonesia dianggap paling inovatif dan satu-satunya di dunia yang memiliki produk terlengkap yang mengintegrasikan investasi syariah di pasar modal dan filantropi Islam," kata Hasan dalam keterangan resmi kemarin.

Dia mengatakan pasar modal syariah Indonesia memiliki beragam pilihan produk investasi maupun sarana untuk filantropi, berupa wakaf saham, zakat saham, sedekah saham, dan wakaf sukuk.

Pasar modal syariah Indonesia dianggap sangat mendukung pengembangan green investment. Keunggulan lainnya ialah sebagai bursa efek pertama di dunia yang mengembangkan sistem transaksi online yang memenuhi prinsip syariah (Shariah Online Trading System/SOTS).

Selain itu, menjadi satu-satunya pasar modal di dunia yang mempunyai fatwa khusus tentang transaksi saham syariah di bursa efek.

BEI dinilai berhasil mengembangkan konsep edukasi pasar modal syariah terintegrasi dengan melibatkan beragam ja-ringan komunitas. Kinerja pertumbuhan jumlah investor saham syariah sangat signifikan dan salah satu yang tertinggi di dunia dengan rata-rata kenaik-an per tahun 122%.

Pasar modal syariah Indonesia memiliki perusahaan efek yang mengembangkan sistem perdagangan syariah (Islamic Windows Securities Companies) terbanyak di dunia dengan pertumbuhan yang paling cepat. (Ata/E-3)