Gading Marten Ngerap di Konser Sheila On 7

KEHADIRAN presenter Gading Marten menjadi sorotan penonton dalam konser Sheila On 7. Di tengah-tengah lagu You're the One yang dibawakan grup The Soulful, Gading tiba-tiba tampil unjuk gigi kemampuan rap-nya.

Ayah dari Gempita itu sontak mengundang sorakan dan berhasil mengajak penonton untuk bernyanyi dan bergoyang bersama pada opening act konser Sheila On 7 bertajuk Harmonia: Classic Story yang digelar di Live Space @ Lot8, SCBD, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Alih-alih hanya menyanyikan satu lagu, Gading turut bergabung dengan The Soulful untuk ambil bagian dalam rap dalam lagu Bebas milik rapper Iwa K yang sempat populer pada 2000-an itu.

Bahkan, saat lagu Bebas ditampilkan, Gading dan Fajar dari The Soulful turun dari panggung untuk menyapa penonton lebih dekat dan menambah keseruan acara.

The Soulful menjadi band pembuka dari konser Sheila On 7, Harmonia: Classic Story, yang dihadiri lebih dari 2.000 penggemarnya yang akrab disapa Sheila Gang itu. (Ant/H-3)