Serangan ke Saudi Aramco Tidak Pengaruhi Harga BBM Dalam Negeri

KEMENTERIAN Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) meemastikan lonjakan harga minyak dunia yang merupakan buntut dari peristiwa serangan drone ke fasilitas minyak milik Saudi Aramco belum mempengaruhi pembentukan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menyebut harga minyak mentah jenis Brent memang sempat mengalami kenaikan dari 67,10 dolar AS per barel ke 67,83 dolar AS per barel.

Namun, menurutnya, kenaikan itu masih berada dalam level yang aman dan belum berpengaruh pada pembentukan harga BBM.

Baca juga : Iran Bantah Serang Kilang Minyak Arab Saudi

"Naiknya kan tidak sampai satu dolar, jadi tidak akan beepengaruh besar," ujar Djoko di kantornya Jakarta, Selasa (17/9).

Dia menjelaskan harga BBM di Tanah Air dibentuk oleh harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP). Sementara saat ini, ICP masih berada di bawah harga minyak Brent.

Dalam RAPBN 2020, pemerintah mematok ICP sebesar 63 dolar AS per barel. Besaran tersebut disepakati karena mendekati level harga minyak Brent saat ini.

Selisih yang berkisar 5 dolar AS per barel itu dinilai tidak akan mengganggu pembentukan harga BBM. (OL-7)