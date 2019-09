Pahami Hak Privasi Akun Medsos Anda

Dengan memahami hak untuk mengatur privasi ketika bersosial media, pengguna menjadi bertanggung jawab atas pilihan untuk melanjutkan akses kepada aplikasi ataupun pihak ketiga yang terhubung dengan masing-masing aplikasi,yang umumnya meminta izin persetujuan otoritasi log-in dari situs facebook, dan instagram. Berdasarkan data dari World's Biggest Data Breaches and hacks, per 1 April 2019, kebocoran data terjadi di berbagai sektor seperti finansial, web, aplikasi, retail, media, dan lain sebagainya.



Kebocoran data paling banyak dialami oleh perusahaan First American Financial Corporation yakni 885 juta yang disebabkan oleh keamanan yang rendah. Sementara, posisi kedua ditempati oleh Facebook yang kehilangan data pengguna sebanyak 419 juta. Facebook juga mengalami kebocoran data pengguna dikarenakan keamanan yang rendah. Sementara, posisi kesepuluh ditempati oleh YouNow, dimana kebocoran data hingga 40 juta disebabkan oleh pembobolan/peretasan. (hacked). (M-1)